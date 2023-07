Por: Oscar Seidel |

julio 17, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La Inteligencia Artificial surge definitivamente a partir de algunos trabajos publicados en la década de 1940 que no tuvieron gran repercusión, pero, es a partir del influyente trabajo en 1950 de Alan Turing, matemático británico, con lo cual se abre una nueva disciplina de las ciencias de la información.

La razón por la que se creó la IA fue que, a las puertas del mundo digital, las empresas se dieron cuenta de que necesitaban mejorar la capacidad de procesamiento y análisis de la enorme cantidad de datos que se avecinaba.

La Inteligencia Artificial del futuro tendrá un papel cada vez más importante en la vida cotidiana. Se espera que desempeñe un papel clave en el desarrollo de soluciones innovadoras para la automatización de procesos, la mejora de la seguridad y la eficiencia en la industria, así como en la medicina, la literatura y la educación.

A veces nos cuesta concentrarnos o encontrar inspiración a la hora de escribir un contenido para nuestras obras literarias. Es algo que nos ha pasado a todos en el mundo de la narrativa. De hecho, gracias a las herramientas para crear contenidos con inteligencia artificial, ya no se precisa inspiración para cumplir con todas esas tareas. Las herramientas de IA para crear contenidos te ayudarán a crear contenido legible, interesante, con correcta sintaxis y ortografía.

Todas las herramientas de IA funcionan gracias a GPT-3, un modelo nuevo de lenguaje de inteligencia artificial desarrollado por IA. El lenguaje GPT-3 fue desarrollado por OpenAI, una compañía sin fines de lucro de San Francisco en California, Estados Unidos. Las herramientas existentes que usan la IA son: Chat GPT.GPT3; Neuroflash; Jasper; Rytr; Frase.io; Salesforce Einstein; Deep L; Grammarly; NetBase Quid, y Synthesia.

Inicio rápido

ChatGPT es la herramienta que más cambios ha generado al mundo en lo que va de 2023. Acaba de actualizarse a la última versión de GPT-4, uno de los modelos de IA más avanzados en este momento, que tiene capacidad de leer no solo texto, sino incluso imágenes y audio.

Es un sistema con inteligencia artificial capaz de sostener una conversación por chat con un humano, responder cualquier pregunta y generar textos de varios temas.

Entra en la web oficial: https://chat.openai.com/ y realiza lo siguiente

1.Debes crear una cuenta.

2.Te pedirá tus datos y tu número de teléfono.

3.Recibirás un código de confirmación en tu móvil que debes introducir para validar tu cuenta.

¡Y listo! Ya puedes chatear con la IA.

En este tutorial de inicio rápido, creará una aplicación de muestra simple. En el camino, aprenderá conceptos y técnicas clave que son fundamentales para usar la API para cualquier tarea, que incluyen:

Introducción

El punto final de finalización es el núcleo de nuestra API y proporciona una interfaz simple que es extremadamente flexible y poderosa. Ingresa un texto como mensaje y la API devolverá un texto completo que intenta coincidir con las instrucciones o el contexto que le dio.

1.Inmediato

Escribe un texto resumido para el cuento.

2.Terminación

Puede pensar en esto como un autocompletado muy avanzado: el modelo procesa su mensaje de texto e intenta predecir lo que es más probable que ocurra a continuación.

a.Comience con una instrucción

Imagina que quieres crear un generador de nombres del título del cuento, y de los personajes. ¡Inventar nombres desde cero es difícil! Primero, necesitará un aviso que deje en claro lo que quiere. Comencemos con una instrucción. Envíe este aviso para generar su primera finalización.

1.Inicio de la trama narrada por Oscar Seidel:

Al caer sobre el techo de zinc, el aguacero sonaba como una máquina de escribir de infinito tecleo. Todos los días, el Ciego le escribía a su amada al compás de las gotas de lluvia; al llegar la medianoche tenía que terminar un párrafo para que no se evaporara con el sol de la madrugada. Cuando apareció el verano, logró por fin enviar. Al abrirla, emergieron gotas de letras que la salpicaron de amor.

2.Sugerencias de IA para continuar el cuento:

2.1. Desde entonces, el Ciego se sentaba bajo el techo de zinc para escuchar el sonido de la lluvia y recordar aquel día en que su amada leyó su carta. El aguacero era como una melodía que le recordaba que el amor siempre encontraba la manera de llegar a su destino.

2.2 Desde entonces, el Ciego se sentaba en el techo de zinc a escribirle a su amada, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte. El cielo se llenó de estrellas que brillaron como lágrimas de alegría. El viento soplaba suavemente, llevando consigo los versos de amor que el Ciego le enviaba.

3.Propuestas de Oscar Seidel para encontrar el desenlace:

3.1 La amada se casó con el Ciego.

Sugerencias de IA:

La amada se unió con el Ciego, una decisión que fue tomada con mucho amor y respeto. El Ciego era un hombre de buen corazón y la amada estaba decidida a hacerlo feliz. Ella le dio todo su amor y apoyo, y él le devolvió el mismo amor y respeto. Juntos, vivieron el resto de sus vidas.

3.2 La amada no se casó con el Ciego.

Sugerencia 1 de IA:

No, la amada no se casó con el Ciego. El ciego era un personaje ficticio en la novela de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. La historia trata de un hombre ciego que vive en el pueblo de Macondo y que es amado por una mujer llamada Fermina Daza.

Sugerencia 2 de IA:

No, la amada no se casó con el Ciego. Esta es una historia ficticia creada por el escritor argentino Jorge Luis Borges. La historia trata de una mujer que se enamora de un ciego, pero al final decide no casarse con él porque no quiere que él se siente limitado por su discapacidad.

b.Agrega algunos ejemplos para complementar el cuento.

Elaborar buenas instrucciones es importante para obtener buenos resultados, pero a veces no es suficiente. Intentemos hacer su instrucción aún más compleja.

1.Propone Oscar Seidel un escenario donde transcurre la trama:

1.1 Puerto marítimo con meses de lluvia y verano.

Sugerencia de IA:

La trama transcurre en una ciudad costera, con una hermosa playa de arena blanca y aguas cristalinas. El cielo está despejado y el sol brilla con fuerza. Las palmeras se mecen suavemente al viento y hay una brisa refrescante. El mar se extiende en lontananza hasta el horizonte.

c.Ajusta tu configuración

El diseño rápido no es la única herramienta que tiene a su disposición. También puede controlar las finalizaciones del texto ajustando su configuración. Uno de los ajustes más importantes se llama temperatura.

1.Propone Oscar Seidel dar nombres para la amada, el Ciego, y el puerto:

Sugerencia de IA:

1.La Amada: Yolanda, Maribel, Consuelo.

2.El Ciego: Jacobo, Rafael, Benito

3.El Puerto: Villanueva, San Antonio, Los Establos.

d.Texto definitivo

Cuento breve “Misivas mientras cae la lluvia”. Por Oscar Seidel,

En San Antonio, ciudad costera, con una hermosa playa de arena blanca y aguas cristalinas, aquel día el cielo estaba despejado y el sol brillaba con fuerza. Las palmeras se mecían suavemente al viento y había una brisa refrescante. El mar se extendía en lontananza hasta el horizonte.

Pero, al llegar la noche, cayó sobre el techo de zinc del bohío, un aguacero que sonaba como una máquina de escribir de infinito tecleo. Al desaparecer el sol, el ciego Rafael le escribió a su amada Maribel al compás de las gotas de lluvia; y al emerger la medianoche tenía que terminar un párrafo para que no se evaporara con el sol de la madrugada. El aguacero era como una melodía que le recordaba que el amor siempre encontraba la manera de llegar a su destino.

Cuando apareció el verano, logró por fin enviarla. Al abrirla, emergieron gotas de letras que salpicaron de amor a Maribel.

Desde entonces, el ciego Rafael se sentaba en su bohío a escribirle a su amada Maribel, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte. En esa época, el cielo se llenó de estrellas que brillaron como lágrimas de alegría. El viento soplaba suavemente, llevando consigo los versos de amor que el ciego le enviaba.

Con el tiempo, la amada Maribel se unió con el ciego Rafael, una decisión que fue tomada con mucho respeto. El ciego era un hombre de buen corazón y la amada estaba decidida a hacerlo feliz. Ella le dio todo su amor y apoyo, y él le devolvió el mismo amor que le había manifestado en sus cartas. Juntos, vivieron felices el resto de sus vidas.