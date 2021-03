"¿Es verdad que faltan 208 vacunas?": Matador

El matemático y ex rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla Prada, publicó un trino en le que se cuestionó sobre el total de las vacunas. Según los datos de El Espectador y El Tiempo que evidenciaron la distribución de vacunas en un mapa, estas suman solo 49.792 y no 50 mil como había estipulado el gobierno de Duque. Aunque no se conoce si es un error de los medios de comunicación en cuestión, el caricaturista Matador también divulgó el dato y se cuestionó sobre en donde estarán las 208 vacunas restantes.

He revisado, con ojos aritméticos, los datos que traen hoy El Espectador y El Tiempo sobre la distribución de vacunas.

¡Me faltan vacunas!

Las del mapa, que debe ser oficial, suman 49 792 y no 50 000. Seguramente hay un error en las cifras proporcionadas. pic.twitter.com/FRNnQySL68 — Ignacio Mantilla Prada (@MantillaIgnacio) February 16, 2021

