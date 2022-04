"Es que nunca han jartado hamburguesa o qué" Las eternas filas para entrar al Burger Master

Desde el pasado 25 de abril inició en 20 ciudades del país el conocido Burger Master, el evento donde compiten cientos de restaurantes a nivel nacional para quedarse con la mejor hamburguesa nacional del 2022. En Bogotá compiten mas de 60 y aunque el evento reune a cientos de comensales, la versión de este año ha sido muy criticada por una razón: las filas.

Muchas personas en redes sociales han manifestado su molestia por las enormes colas que se han hecho en los principales restaurantes que participan en el evento. Son tan largas que incluso llegan a alcanzar hasta una cuadra completa y, en ocasiones, los restaurantes tienen que prohibir la llegada de mas clientes porque no dan abasto con el numero de hamburguesas que tienen listas para el festival.

Respeto la decisión de quienes les gusta y van al Burger Master, personalmente ni por el putas me mamo una de esas filas que se están viendo, la paciencia no me da.

— Nicolas Vivas. (@NVB_11) April 28, 2022