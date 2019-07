Uno de los hijos de Jesús Santrich, quien no reveló su nombre por motivos de seguridad, afirmó no saber las razones por las que su papá no aparece desde el domingo en la mañana cuando abandonó su esquema de seguridad. Se habían quedado de encontrar en Barranquilla en donde el exalcalde Bernardo Hoyos le había montado un acto político. Esta es la breve entrevista completa:

-Publicidad.-