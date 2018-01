¿Es posible que la Selección sea campeona del Mundial?

En los últimos años el deporte colombiano ha tenido un repunte antes no imaginado, la prueba es que desde el año 2000 los deportistas colombianos han logrado las mayores conquistas deportivas alrededor del mundo. El siglo XX comenzó para el deporte patrio con la primera medalla de oro en unos juegos olímpicos con la pesista María Isabel Urrutia en Sídney 2000. Al año siguiente la Selección Colombia de fútbol de mayores se consagró como campeona en la Copa América de 2001, celebrada en territorio colombiano. Más adelante, en el año 2004, el Once Caldas conquistó la segunda Copa libertadores de América para el país, gesta que repetiría Atlético Nacional en el 2016. Después, en los posteriores juegos olímpicos, Colombia obtuvo medallas de oro con Mariana Pajón en 2 oportunidades, Catherine Ibargüen y Óscar Figueroa. De igual manera, el ciclista Nairo Quintana ganó el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016.

Así mismo, la Selección Colombia de fútbol de mayores se ha clasificado a su sexto mundial en la historia y el segundo consecutivo en lo que va del siglo XX. Su clasificación a Brasil 2014 y a Rusia 2018 la han convertido en una selección revelación en el mundo del fútbol, logrando un histórico quinto lugar en el último mundial. De la mano de un argentino nacionalizado colombiano, los colombianos han visto cómo su equipo de fútbol se abre un espacio en la élite del fútbol mundial y se convierte en seria candidata al título de la Copa Mundial de Fútbol de Rusia 2018. No es tan descabellado pensar, imaginar y recrear a Colombia como campeona del mundial de Rusia de 2018. De hecho, lo realizado en el último mundial —eliminó al dos veces campeón del mundo (Uruguay), puso sobre las cuerdas al quíntuple campeón de la Copa Mundo, perdiendo 1-2 con un dudoso penal no cobrado a favor de los cafeteros— deja ver que no es utópico creer que Colombia puede lograrlo. Las razones son variopintas y presentan las cartas con las que la Selección Colombia de Fútbol será campeona de la Copa Mundo en el tiempo, en un corto o mediano plazo.

Publicidad

La liga colombiana en los últimos años se ha ganado la posición de ubicarse entre las 10 mejores ligas del mundo, superando a ligas europeas, asiáticas y sudamericanas, convirtiendo el rentado colombiano en un fuerte exportador de futbolistas al exterior. Y aunque selecciones como la Argentina o Brasil podrían contar con 11 jugadores, o sea un equipo completo, en los equipos top de Europa como el Real Madrid, el Barcelona, la Juventus, el Manchester United o el Bayer Múnich, los colombianos han pisado fuerte el fútbol europeo y han llegado a esos equipos. La llegada de Yerry Mina al Barcelona, la presencia de James Rodríguez en el Bayer Múnich, Cristian Zapata en el Milán, Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus y David Ospina en el Arsenal confirman que los futbolistas colombianos están abriendo el camino para convertir a su país en un innato exportador de talento y a su selección en una potencia futbolera mundial.

Desde que se creó la Copa del Mundo de fútbol, a excepción de Uruguay como primer campeón, Italia, Brasil y Alemania han sido posteriores campeones. También, en su quinta participación, la Selección de Inglaterra ganó de local su primer y único mundial en 1966; en su séptima participación, la Selección de Argentina conquistó su primer mundial en 1978 de local; en su décima participación, Francia conquistó en 1998 de local su primer y único mundial, y finalmente la selección de España en 2010 logró el título en su participación número 13.

Posible sí es que la Selección Colombia de fútbol se consagre como campeona de la Copa Mundial de Fútbol de Rusia 2018.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!