¿Es posible montar una nueva empresa de energías limpias de Barranquilla?

Por: Gary Martínez Gordon |

julio 18, 2022

¿Cuál es el problema que aqueja a los barranquilleros con la prestación del servicio de energía eléctrica?

• Cortes permanentes en la prestación del servicio.

• Altas tarifas.

• Falta de mantenimiento.

¿Cuáles son las causas del problema?

Desde el año 2012, ELECTRICARIBE disminuyó su inversión hasta llevar a la empresa a un punto de inestabilidad mayúscula, ocasionando mala calidad del servicio, deterioro de la cartera, aumento de las pérdidas de energía y detrimento de los índices de gestión e incumplimiento de pagos por compra de energía. Fuente: https://elespacionoticias.com/sitio/un-atraco-aumentarnos-la-tarifa-de-energia-en-34-en-un-ano-y-no-protestamos/

• CONPES 3985 de 2020, recoge el diagnóstico en la distribución del servicio de energía eléctrica en la región Caribe.

• Intervención de ELECTRICARIBE por parte de la Superintendencia e Servicios Públicos Domiciliarios.

¿La solución del Gobierno Nacional?

“Plan de Desarrollo 2018-2022”, artículo 318, autoriza un régimen especial tarifario para la Región Caribe, reglamentado por Decreto 1645 de septiembre 10 de 2019, donde se contempla definir un régimen tarifario transitorio por cinco (5) años, y darle al futuro operador la posibilidad de presentar una “opción tarifaria”, y exigirle al operador la firma de un plan de gestión con la Superservicios. Fuente: https://elespacionoticias.com/sitio/un-atraco-aumentarnos-la-tarifa-de-energia-en-34-en-un-ano-y-no-protestamos/

• Decreto 1231 de septiembre 11 de 2020, reafirma la “opción tarifaria”, vigente por cinco (5) años o hasta que la CREG la modifique.

• Resolución CREG 010 de 30 de enero de 2020: metodología que debe seguirse para aplicar el régimen tarifario especial. Resoluciones 017 y 024 de 2021 de la CREG, la última fija el régimen tarifario para las empresas Afinia y Air-e.

¿Ha sido Air-e la solución?

• Según la más reciente encuesta sobre servicios públicos y empleo de la iniciativa ciudadana “Barranquilla Cómo Vamos -BqCV-“, que recogió la opinión de 1.566 ciudadanos, con relación al servicio de energía el 42% de los encuestados se mostró muy insatisfecho con la prestación del servicio por parte de Air-e, mientras que sólo un 8.4% se mostró muy satisfecho.

Razones de la insatisfacción.

• Calidad de la prestación del servicio -cortes constantes del fluido eléctrico- y las altas tarifas cobradas a todos los estratos, principalmente a los estratos 1, 2 y 3.

• Las mismas que ELECTRICARIBE.

• Cambiamos de operador pero el problema sigue existiendo.

¿Alternativas al problema?

• Creación de una nueva empresa de energías limpias.

• El Gobierno Distrital viene estructurando una nueva empresa de energías limpias con la participación de capital privado internacional y nacional.

• Pretenden replicar el modelo de salud con la nueva empresa de energías limpias.

• Concebir a los servicios públicos y derechos fundamentales como negocio y administrados para el lucro de particulares.

• Las ciudadanías tienen el derecho y la potestad de liderar soluciones estructurales a los problemas que los aqueja.

¿Pueden los ciudadanos crear una nueva empresa de energías limpias?

• Sí, a partir de la Iniciativa Normativa Popular, mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Constitución Política de Colombia.

• Ley 1757 de 2015 establece en su artículo 18 que las materias que no podrán objeto de la INP serán aquellas de orden exclusivo del alcalde y las relacionadas con temas “b) Presupuestales, fiscales o tributarias;

• c) Relaciones internacionales;

• d) Concesión de amnistías o indultos;

• e) Preservación y restablecimiento del orden público.”

• Las funciones de los alcaldes están taxativamente señaladas en el artículo 315 de la Constitución Política, según las cuales no es de su resorte la creación de nuevas empresas.

¿Cómo se organiza la INP?

• Inscribir el Comité Promotor ante la RNEC, puede estar conformado por cualquier ciudadano, organización social, partido o movimiento político.

• El nombre completo, número de documento de identificación y dirección de notificaciones del promotor o los miembros del comité promotor.

• El título que describa la propuesta de mecanismo de participación ciudadana.

• La exposición de motivos que sustenta la propuesta.

• La propuesta de articulado, salvo en el caso de las propuestas de revocatoria de mandato.

¿Cuántos apoyos se necesita para ser estudiada?

• Recolectar apoyos en firmas de mínimo el 10% del Censo Electoral del respectivo ente territorial, en el caso de Barranquilla se requieren cerca de 100.000 firmas.

• La RNEC otorga un plazo de 6 meses para la recolección de apoyos, que podrá ser prorrogado hasta por 3 meses adicionales siempre que se acredite debidamente fuerza mayor o caso fortuito, que el CNE definirá las formas y tiempos.

¿Una vez se certifique que la iniciativa popular legislativa o normativa obtuvo los apoyos necesarios, qué ocurre con ella?

• Una vez certificado por la Registraduría del Estado Civil el cumplimiento de los requisitos de una iniciativa legislativa o normativa, la entidad enviará a la corporación correspondiente el articulado y la exposición de motivos de la iniciativa.

• El nombre de la iniciativa, el de sus promotores y vocero, así como el texto del proyecto de articulado y su exposición de motivos, deberán ser divulgados en la publicación oficial de la correspondiente corporación.

Una vez llegue el proyecto al Concejo de Barranquilla ¿qué sucede?

• El Concejo de Barranquilla deberá estudiar el proyecto y podrá aprobarlo o rechazarlo.

¿Vale la pena el esfuerzo?

Es lo que los ciudadanos organizados y movilizados tendrán que luchar en el campo de la contienda política, existe un viraje en el péndulo de la política nacional que desde los territorios la ciudadanía deberá consolidar a partir de experiencias que les permitan empoderarse.

¿Cuándo se comienzan a recolectar las firmas en Barranquilla?

En estos momentos estamos en proceso de consolidación de 45 Comités Ciudadanos en la ciudad, de los cuales tenemos 25 en estos momentos, aspiramos a consolidar el restante a más a tardar a finales de septiembre para inscribir el Comité Promotor a comienzos de octubre de este año.