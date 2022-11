¿Es falso el cuento de que Petro y García Márquez estudiaron en el mismo colegio?

Por: Cristian Camilo Sánchez Rodríguez |

noviembre 18, 2022

Revisando el libro de memorias del actual presidente de la República de Colombia Gustavo Petro titulado: Una vida, muchas vidas encuentro un episodio donde rememora sus años de estudiante de bachillerato en el Colegio Nacional San Juan Bautista de La Salle, donde se graduó en 1976, y evoca la búsqueda con algunos de sus compañeros del mosaico de Gabriel García Márquez, dando pie para interpretar que el Premio Nobel de Literatura estudió el bachillerato en el mismo colegio que el actual primer mandatario, tema que merece ser precisado. En el primer capítulo de sus memorias que lleva por nombre Los Petro se relata la anécdota en cuestión:

Sabedores de que Gabriel García Márquez había estudiado en ese colegio, pero que los curas lo ocultaban, decidimos buscar el mosaico, ese retablo de último año, de García Márquez. Nos subimos al último piso, donde reposaban mosaicos llenos de polvo, tirados por doquier en el piso, y lo encontramos; Isidro Forero se quedó con la foto, tiempo después me dijo que la había entregado a una fundación. El colegio estaba ocultando la figura más destacada de sus estudiantes. Los curas nunca nos perdonaron la operación que hicimos de manera clandestina, con estudiantes campaneros que nos daban las "zonas" para que no nos descubrieran. Ese fue casi mi primer operativo. Un operativo cultural. No todos los curas eran de derecha, solo los viejos ( p,38).

En sus años como estudiante de bachillerato Gustavo Petro y algunos de sus compañeros se lanzaron a la aventura de buscar el mosaico de Gabriel García Márquez, y según relata lo encontraron tirado en el último piso de la institución; todo esto enmarcado dentro de un llamado operativo cultural.

Sin embargo, vale precisar que Gabriel García Márquez estudió su bachillerato como interno en el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá entre los años de 1943 y 1946 gracias a una beca que obtuvo. En la autobiografía Vivir para contarla, el propio Gabriel García Márquez narra su encuentro en Bogotá con Gómez Tamara quien era el director de becas del Ministerio de Educación:

“Se echó hacia atrás en la silla de resortes y me preguntó en qué colegio había pensado. Fue uno de mis sustos históricos, pero no vacilé:

-San Bartolomé, aquí en Bogotá.

Él puso la palma de la mano sobre una pila de papeles que tenía en el escritorio.

-Todo esto son cartas de pesos pesados que recomiendan a hijos, parientes y amigos para colegios de aquí – dijo. Se dio cuenta de que no tenía que haberlo dicho, y prosiguió-: Si me permites que te ayude, lo que más te conviene es el Liceo Nacional de Zipaquirá, a una hora de tren.

Lo único que sabía de esa ciudad histórica era que tenía minas de sal. Gómez Támara me explicó que era un colegio colonial expropiado a una comunidad religiosa por una reforma liberal reciente, y ahora tenía una nómina espléndida de maestros jóvenes con una mentalidad moderna” (p.225).

Siguiendo a Gabriel García Márquez se puede comprender que el escritor estudió su bachillerato como interno en el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá, y la mención al nombre del colegio y su característica es clara. Vale enfatizar, que era un colegio expropiado a una comunidad religiosa con maestros jóvenes y de mentalidad moderna.

A lo anterior súmese que Gabriel García Márquez relata en su autobiografía que tuvo como uno de los rectores en el Liceo Nacional a Carlos Martín: el más joven de los buenos poetas del grupo Pierda y Cielo (p,243) y que este más adelante fue sustituido en la rectoría por óscar Espitia Brand, un educador de carrera y físico de prestigio (p,255), sin que en ninguna parte de las memorias el Nobel hubiese dejado indicios de que el Liceo haya sido dirigido por curas o por Hermanos de la Salle durante el período que estuvo internado.

Así las cosas, conviene anotar que en la actualidad en el Colegio La Salle de Zipaquirá reposan el acta de ingreso de Gabriel García Márquez y las calificaciones que obtuvo mientras era estudiante.

Documentos que se conservan allí porque muchas años después del paso de Gabriel García Márquez, aproximadamente en 1954, la comunidad de Hermanos de la Salle asumió la administración del entonces Liceo Nacional de Varones. Motivo, posiblemente, por el cuál en la memorias del actual presidente de Colombia se relata que él y sus compañeros hallaron el mosaico de Gabriel García Márquez; en razón de que los Hermanos de la Salle entraron a administrar el colegio y a custodiar los documentos del extinto Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá.

Por último, debo aclarar que mi intención con esta breve nota es precisar que el joven Gabriel García Márquez estudió como interno en el Liceo Nacional de Varones que era una institución de carácter público que no era administrada por sacerdotes, mientras que Gustavo Petro, en efecto, sí estudió en Colegio Nacional San Juan Bautista de La Salle, una institución pública administrada en la actualidad por Hermanos de la Salle.

