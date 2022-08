.Publicidad.

La influencer y bailarina barranquillera que con su contenido auténtico ha cautivado más de 8 millones de seguidores, se sinceró con su comunidad y contó en un video el motivo por el cual abandonará su perfil de Instagram.

“Ustedes saben que yo no necesito desaparecer mis redes sociales para ganar polémica sobre eso. Hay gente que lo hace, pero yo no soy así. Simplemente les voy a decir, para que no se vayan a preocupar mis seguidores, he estado viendo una actividad poco usual que se está presentando en mi Instagram”, comentó Andrea.

De esta forma, Valdiri que siempre se ha caracterizado por decir las cosas como son, explicó que ella y su equipo de trabajo inhabilitará la cuenta y la pondrá a descansar mientras se arregla un problema técnico, el cual no se ha especificado aún.

Además, la influencer también enfatizó el hecho de que su cuenta es uno de sus principales canales de ingresos, por lo que ella y sus empleados reciben dinero de esta plataforma, razón por la que debe funcionar correctamente. Asimismo, como agradecimiento, en el video Andrea Valdiri hace una toma en la que muestra a todo su personal, quienes hacen posible que ella pueda producir constantemente contenido.

Para finalizar, la bailarina deja claro qué se va a dedicar hacer en estos días por fuera de las pantallas: “esos días que no aparezca, les voy a hacer contenido, fotos y voy a seguir dando lo mejor de mí”. Concluye ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La chismosa (@la_chismosa_news)