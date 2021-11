¿Es Char el verdadero oponente de Petro hacia la Casa de Nariño?

No nos digamos mentiras, Colombia tendrá un presidente costeño, de eso no hay duda; en los próximos días veremos renuncias y abandonos de precandidaturas

Por: Manuel Enrique Estevez Moscoso |

noviembre 19, 2021

El que de último ríe...

Como lo habíamos comentado ya hace algunos meses el verdadero contrincante electoral que tiene el senador Petro no era ninguno de los más de treinta pre candidatos que por llenar hoja de vida se han lanzado al ruedo.

En estos días se destaparon las cartas y como buen político, el ingeniero Alex Char quien se mantuvo alejado del circo de las precandidaturas, salió a la luz para anunciar la suya.

Esto estaba planeado desde el principio de año cuando la familia Char se dió una pasadita por el Ubérrimo en una reunión no muy comentada.

Por lo tanto, el sainete que monte el Centro Democrático para escoger su candidato solo será eso, pues con tan mala gestión del actual presidente del que sus mismos copartidarios se avergüenzan, ya saben que el partido de Gobierno será derrotado de manera estruendosa y para no perderlo todo Char cae como anillo al dedo.

Char tiene el dinero que se necesita para su campaña, es el gamonal más reconocido en la Costa, se ocupó de hacer una buena gestión como alcalde de Barranquilla; así tenga varios procesos pendientes donde se le acusa de corrupción y cobro de comisiones. Pero eso en Colombia pasa de agache.

Su conglomerado empresarial de tiendas Olímpica, su equipo de fútbol, sus emisoras de radio, sus droguerías, empresas constructoras y financieras le dan el caudal de votos suficientes como ningún otro precandidato, además cuenta con todo el respaldo de la aplanadora que su hermanito dejó montada en el congreso, no solo como representante de Cambio Radical sino de todo el establecimiento que ve en Petro al diablo de extrema izquierda al quien hay que vencer.

No nos digamos mentiras, Colombia tendrá un presidente costeño, de eso no hay duda; en los próximos días veremos el cúmulo de renuncias y abandonos de esas otras precandidaturas, quienes de paso no han planteado nada diferente a despotricar del senador Petro y cuyo único programa de gobierno es derrotarlo así sea achacándole todo lo malo que hoy suceda.

El Pacto histórico y la Colombia Humana no la tienen fácil porque a partir de ayer se destapó su verdadero contrincante y las encuestas cambiarán.

Esperemos qué dirá el jefe de CR en sus acuciosas columnas dominicales, pero no debemos esperar por algo que de seguro suponemos.

Entonces, quien ríe de último ríe mejor...