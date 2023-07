Vale la pena comprar la membresía del supermercado PriceSmart y cuánto vale

.Publicidad.

El famoso supermercado es el operador más grande de clubes de tiendas de autoservicio de ventas al por mayor por membresía de América Central y el Caribe. Recientemente incursionó en el mercado suramericano con la apertura de sus clubes en Colombia. Vende la idea de ser un lugar exclusivo pues se debe tener la membresía de PriceSmart para comprar allí. La realidad es que es una opción cómo cualquier otra, a diferencia de que tiene más ofertas al por mayor que el resto de mercados y algunos productos traídos de Estados Unidos.

Todo sobre la membresía de PriceSmart

PriceSmart, ofrece dos membresías anuales para personas naturales, la membresía Diamond a un costo de 132.000 mil pesos y la membresía Platinum a 364.000 mil pesos. Ambas te dan dos tarjetas para dos personas diferentes. La diferencia entre estas dos es muy simple, la Platinum te da un cashback del 2% por las compras que hagas durante el año.

Sin embargo, ten en cuenta que la diferencia de precio entre las dos es de 232.000 pesos y para recuperarlos con el cashback debes comprar por lo menos 11 '600.000 de pesos al año, es decir, 966 mil pesos al mes. Si no vas a realizar compras de estas magnitudes no tiene sentido que adquieras la Platinum. Además, hay algunas categorías de productos que no entran dentro de ese 2% de cashback.

Tips para comprar en PriceSmart

Tenga en cuenta que si usted compró alguna membresía y desea dar la segunda tarjeta a un familiar o amigo debe ir con esa persona presencialmente cuando reclamen las tarjetas. También es importante llevar sus propias bolsas a la hora mercar. Allá no hay bolsas y solo venden tres bolsas reutilizables por 38.000 pesos, sería la única opción pero no es muy inviable. Finalmente, si eres una persona que vive sola o con su pareja simplemente no es beneficiosa esta opción porque la mayoría de productos viene al por mayor y por ende podrías gastar hasta 500 mil pesos en solo 7 productos que traen muchas unidades y podrían dañarse pues no son para una sola persona.

