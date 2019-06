Errores en medicina, causa de discapacidad y muerte

La lectura y el estudio constante, son base –entre muchos otros- para mantener un buen ejercicio profesional. Fue este hecho el que me condujo a escribir esta columna. “Error médico: la tercera causa de muerte en EE.UU.”, publicado en 2016, es el titular del artículo que leí y me invitó a explorar más a profundidad el tema. Como siempre, también a plantear una reflexión propositiva. No logré encontrar este tipo de estadística para Colombia.

El error humano es inevitable. Si bien no puede eliminarse, pueden desarrollarse sistemas de vigilancia, captación, y apoyo para disminuir su frecuencia y sus consecuencias, que en el caso de la medicina son: mayor sufrimiento; complicaciones orgánicas; discapacidad; muerte prematura. Elevados costos emocionales, sociales, físicos y económicos.

Mi sorpresa es mayúscula al encontrar, que la literatura médica, refiere como causa principal de los errores médicos actuales, a la escasa “anamnesis” (interrogatorio y escucha del paciente) y al examen físico insuficiente. Estas, anamnesis y examen físico, han sido por todas las épocas y deben serlo todavía, la base fundamental del diagnóstico. Sin diagnóstico adecuado no puede prescribirse tratamiento útil, eficaz. Sin diagnóstico veraz, el proceso de cura se retrasa y la enfermedad toma fuerza y pasa factura. Obviamente existen otras causas de error médico: la fatiga, el estrés, el juicio inadecuado, el tiempo insuficiente, etcétera, pero no voy a extenderme en ellas para poder concentrarnos en lo que está a la mano mejorar, con un simple cambio de actitud y de consciencia.

Queridos colegas, retomemos la semiología (junto con la anatomía y fisiología) dediquemos el tiempo suficiente al interrogatorio y el examen físico, no solo le evitaremos sufrimiento al paciente, sino a nosotros mismos, ya que con menos errores, menos posibilidad de sentir insatisfacción laboral e incluso menos demandas judiciales.

En una época en que el desarrollo técnico–científico ha proveído ayudas diagnósticas asombrosas -rayos x, resonancia magnética, PET scan, laboratorio inmunológico y genético, entre muchos más- se ha creado la cultura de que allí está el diagnóstico. “solo un examen de…, me dirá qué tengo, doctor” Error craso. La misma investigación que analiza las causas de errores médicos, muestra que basar el diagnóstico en ello, es otra fuente de error importante. Mi “lucha” personal para explicarle al paciente que un hallazgo en su resonancia de columna no es siempre la fuente de su dolor, es titánica y casi perdida de antemano. Así estamos, “ver para creer”. Corrijamos.

Un amigo me escribe por Whatsapp: “Fui al control de hipertensión con mi internista de hace 15 años, sin levantar la cabeza dijo apenas un “Buenas*”, me tomó la tensión y luego de 5 minutos en el computador me entregó unas órdenes de laboratorio. No vuelvo donde él” finalizó mi amigo. No hubo ni anamnesis, ni examen físico. Otro craso error. Yo le aconsejé volver y hacerle notar su muy insuficiente atención. Como pacientes también podemos educar al médico, en humanismo.

Una humildad bien entendida, es otra solución al error médico. Por ejemplo, al saber decirle al paciente: “Siento mucho, no sé lo que usted tiene, busquemos ayuda”. Ojalá esté interiorizado en cada uno de nosotros, los médicos. “No sé” es reconocer nuestras limitaciones. Seguro que todos las tenemos. Lleva a ejercer con honestidad.

También es ejercer, honestamente, el reconocer los errores cometidos, explorarlos y subsanarlos, estando especialmente atento a no volver a incurrir en ellos. No es este escrito ni una catarsis, ni una confesión, solo sepa querido lector, que la vida me ha dado la oportunidad de verlos de frente y lo agradezco.

Corolario: Médico que no reconozca y admita sus errores es un mal médico. Lo leí, no recuerdo dónde, y me lo apropio.

