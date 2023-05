Era la secretaria de su exesposa: ella es la joven con la que Piter Albeiro disfruta de su fortuna

Aunque su más reciente romance no arrancó de la mejor manera, el humorista disfruta de su pareja a pesar de que muchos le dicen que parece su hija

Piter Albeiro es seguramente uno de los comediantes más reconocidos de Colombia, no solo por su participación en 'Sábados Felices', sino también por su victoria en 'MasterChef Celebrity'. Sin embargo, hace un buen tiempo que al hombre no se le ve en Colombia. Y es que, el hombre nacido en Sogamoso, se radicó hace años en Estados Unidos, en donde tiene varios negocios que han sido muy prósperos. Eso sí, no ha abandonado la comedia pues estando allá, sigue dando diferentes shows.

A pesar de que el hombre no suele dar de qué hablar y si lo hace es de una manera positiva, hace un par de años, si levantó tremenda polémica. Aunque el hombre estuvo casado por 18 años, finalmente, este compromiso llegó a su final y las acusaciones por parte de la mujer que fue su esposa, fueron muy graves. Tal parece que su separación fue causada por una infidelidad de Piter Albeiro. Lo más terrible del caso es que fue con quien era la secretaria de la esposa del humorista.

Tras su separación, el comediante se manifestó comentando que ahora estaba con alguien que lo hacía feliz, aunque la diferencia de edad era muy notoria entre ambos. Ahora, tras tantos años de esta terrible polémica en la que se vio envuelta Piter Albeiro, el programa 'La Red' vuelve a revivir este tema. Tal parece que el humorista presentará a su nueva pareja allí; lejos de ser bien recibido esto, al humorista le han llovido críticas, muchos aseguran que esta joven parece la hija del humorista, lejos de ser su pareja.

