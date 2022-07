.Publicidad.

La empresaria de keratinas y productos para el cabello Daneidy Barrera conocida como Epa Colombia ha recibido varias quejas por sus fiestas y por poner música en alto volumen en su pent-house ubicado en el sector Salitre en Bogotá.

“Amiga, tú sabes que aquí al frente tengo varios vecinos, acá al lado tengo otros vecinos. Bueno, ya no voy a tocar más como DJ porque como que no dejan, yo les pego severas mezcladas pero no hay nada como el sur, no hay nada como ir al sur donde la gente pita” explicó la influencer en un video que ella misma subió a Instagram donde dio a entender que extraña su barrio anterior.

Antes de ser famosa, Epa Colombia vivía junto a su familia en Bochica Sur, localidad Rafael Uribe Uribe. Y fue cuando estaba viviendo allí que en 2016 subió un video animando a la Selección Colombia en el que gritaba “Eh, eh, epa Colombia, eh, eh, epa, epa, epa, epa, epa, epa. Rico, rico, rico” lo que la catapultó en redes sociales y la llevó a ganar miles de seguidores.

Más adelante con sus keratinas llegó a convertirse en la mejor vendedora del tratamiento capilar en el país lo que unido a su trabajo como influencer la llevó a darse ciertos gustos, entre ellos, adquirir una vivienda al occidente de la capital, lugar donde sus vecinos se han venido quejando de los ruidos provocados por la empresaria.

