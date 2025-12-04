¡¡Entre una docena solo Cepeda y Fajardo!!

Roy, De La Espriella y Cárdenas SALEN; Claudia mejor que Vicky; Cepeda y Fajardo mejor que todos. En políticos no hay nada para creer. Pero hay dos o tres buenos.

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

a) Roy Barreras: Liberal, Nuevo Liberal, Partido de la U, Cambio Radical, Pacto Histórico. Estuvo también en la Coalición Uribista cuando fue necesario. Congresista una y otra vez, Barreras se pone el uniforme que toque para hacer política tradicional de sancocho de gallina, puestos, reparto de presupuesto, gestión de influencias, adulaciones y desprestigios. Como jefe de debate de la campaña de Petro a la presidencia, tuvo que salir de allí a causa de los llamados “Petrovideos”, filtraciones en las que se supo y oyó que Barreras y otros orquestaban una campaña de ataques sucios a otros candidatos. Barreras se rapa, se deja la barba, politiquea, poetiza, lo que sea necesario. El fin justifica los medios. SALE.

b) Abelardo de La Espriella: Penalista. Defensor de múltiples políticos con vínculos de paramilitares y casos de corrupción. Defensor de DMG, para De La Espriella no hubo pirámide. Alex Saab, el titiritero de Nicolás Maduro y de corrupción arrasadora, afirmó que Abelardo de La Espriella ejerció como abogado suyo. De La Espriella representa la idea de que un penalista por bien del derecho puede defender a cualquiera que sea culpable, al más feroz criminal, o al más desposeído indigente. Desde luego, todo parece indicar su preferencia por los primeros, aunque bien se ha cuidado de atender causas femeninas que resuenen en medios, una de ellas, a decir verdad, muy loable, como la de Rosa Elvira Cely. Ultraderecha de sangre. Alguien que tiene tantos intereses personales en juego no resulta fiable. SALE.

c) Mauricio Cárdenas. Nada. Distancia. Un ser nacido para estar en un escritorio ministerial (ministro de todo y de todos), gris como como Akaki Akákievich el personaje de El Capote, nacido para ser funcionario. El caso Dragacol, al que estuvo vinculado, desapareció por vencimiento de términos y poco se aclaró. Nada, simplemente nada. Peor que todos los anteriores y todos los posteriores. SALE.

d) Vicky Dávila: Hábil periodista de tendencia visiblemente ultraconservadora. Poca o desconocida experiencia en la administración de la cosa pública. No es fácil oírle alguna vez alguna propuesta constructiva o novedosa. En general, hasta ahora su campaña se centra en desacreditar a otros con habilidad periodística. Mejor que todos los anteriores; lejos de f).

e) Claudia López. Buena congresista, muy regular alcalde de Bogotá. Su paso como mandataria estuvo caracterizado por un estilo autoritario, voluble, y algunas mentirillas dijo y reconoció, como cuando violó drásticas reglas que impuso ella misma a toda la ciudadanía en la época de pandemia. Claudia López parece siempre enfundada en un Yo mayestático, amiga de empuñar el megáfono desde un pedestal de autoridad. Si cambia el estilo, no para campaña, sino para la vida real, puede situarse mejor que d).

f) Iván Cepeda y Sergio Fajardo. Tipos serios, confiables, extraños interesados en un mundo político tan desacreditado. Aunque entienden la dimensión antagónica de la política, ninguno de los dos se expresa de modo supremacista o negacionista. a), b) y c) no son ciertos; mucho mejor que a), b), c), d) y e).

En políticos y candidatos no hay mayor cosa para creer. Hace tiempo es claro que no se gobierna para gobernar, sino para escalar. Zygmunt Bauman, los ponía como manipuladores del Estado parásito, un modelo de Estado que toma cuanto puede del ciudadano y le retribuye nada; uno que está al servicio de las corporaciones, a la orden de las exigencias de empresarios, mejor decir, un tipo de Estado que, bien sea de derecha o de izquierdas, tiene claro que la partida está perdida.

Pero toca seguir y elegir, porque no es fácil irse, o irse del todo. Y no todo está perdido. Como se ve hay unos pésimos, unas que pueden y un par todavía de muy buenos candidatos.

