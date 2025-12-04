Entre goles de primer nivel y silencios de abandono, así cerró la liga femenina de fútbol Bogotá

Por: Jorge Eric Palacino Zamora |

diciembre 04, 2025

El pasado fin de semana concluyeron las finales de la liga femenina de Bogotá, que premió a los equipos más destacados en una modalidad que viene acogiendo a niñas y jóvenes de la capital colombiana. La celebración deportiva llenó las diferentes canchas del complejo conocido como La Morena, así como su estadio central, que sirvió de escenario para la categoría única que coronó campeón a Millonarios tras vencer dos goles por cero a su rival de patio, Independiente Santa Fe.

En la rama juvenil Sub-17, Santa Fe se hizo con el título tras derrotar 3-2 a Sport Colombia. El encuentro fue uno de los más atractivos de la jornada, pues las albirrojas remontaron un dos a cero con el que cerraron la primera parte. Los tantos llegaron por vía de la pelota quieta, una de las fortalezas de las campeonas a lo largo de la liga.

En la categoría prejuvenil Sub-15, resultó campeón Gol Star, que doblegó cinco goles por uno a Future Soccer. El tercer lugar fue para Sons Soccer y el cuarto para Santa Fe.

Como en recientes versiones del evento, el certamen sirve como semillero para la Categoría A de la liga de Bogotá, aportando jugadoras a las selecciones de Bogotá, Cundinamarca y a la selección Colombia, dada la calidad de las deportistas del centro del país.

El nivel del torneo ha llevado a que integrantes de la división masculina y público que en un principio asistía a los encuentros de esta rama, hayan empezado a conectarse y a asistir a los juegos femeninos. Jugadoras de buen pie, equipos ordenados y con esquemas abiertos fueron los atractivos de las jornadas que, durante tres meses, llenaron los escenarios ubicados al norte de la capital.

Aunque el progreso de la práctica del fútbol femenino es evidente, en calidad del juego y cantidad de practicantes, persisten los retos y las preocupaciones para las jugadoras, especialmente para aquellas que empiezan a descollar como futuras estrellas y en ruta hacia el profesionalismo.

La escasa promoción por parte de diferentes instancias como medios de comunicación, el Estado, entre otros, se traduce en bajas asistencias en los escenarios, al punto que los equipos profesionales recurren a la fórmula de programar los partidos de mujeres previo a los de la plantilla profesional de hombres.

Capítulo aparte es la baja remuneración de las deportistas mujeres frente a los onerosos salarios de sus colegas hombres. No se trata de equiparar, pues no se puede desconocer el recorrido de más de 70 años desde los orígenes del balompié masculino.

El llamado a la reflexión es el de volver los ojos, desde el punto de vista de la inversión deportiva y el mercadeo, hacia la disciplina que a nivel femenino proyecta un potencial que pocos advierten en términos económicos y de consolidación de una liga de primer nivel en el contexto nacional, continental y mundial. Es momento de crear afición, incentivar la práctica y la asistencia a un espectáculo con un potencial extraordinario.

