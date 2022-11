Entre el agua y la tierra: la miseria del pueblo del Hombre Caimán

Por: Leudis Alberto Puccini Florez |

noviembre 28, 2022

Así como reza la antigua frase peyorativa para describir la realidad de algunas sociedades, donde sus líderes escondían la realidad de sus tierras, Pan y Circo.

Quizá esa sea la realidad de Plato, Magdalena, la tierra del Hombre Caimán, remoquete que toma tanta relevancia porque un pueblo que rinde tributo al colosal anfibio hoy vive como el de la historia, una parte en agua y otra en tierra. Esta es la realidad de los corregimientos de Plato, San Antonio del Río, San José del Purgatorio, El Carmen del Magdalena, sin olvidar barrios del casco urbano.

Es tan preocupante la realidad que moradores de estos corregimientos han tenido que sepultar a sus difuntos en canoas, porque atrás quedaron las áridas y polvorientas calles de esos pueblos olvidados y ni qué decir de la pérdida de sus cultivos y emprendimientos.

Pero estas lineas no son para recordar lo ya conocido, mas bien queremos llamar la atención del mundo, porque el alcalde del municipio está organizando una megafiesta con un cartel de tanto renombre que incluye entre otros al afamado Silvestre Dangond.

¿No será que en las actuales circunstancias un evento de tal magnitud sobra?, no será que estos pobladores que luchan día a día contra los embates del río desean mas presencia del Estado, más acompañamiento?, ¿no será que el desangre del erario, antes de traer goce, nos abre más la herida y nos recuerda el olvido eterno al que hemos sido sometidos?

No nos presentamos no como enemigos de la fiesta local, pero no sera mejor una fiesta en donde los que tendrán una "inundada" feliz navidad, aquellos que las vías para llevar a sus difuntos a su ultima morada lo hacen en canoas, querrán soluciones definitivas y no festivales, donde los ricos, los encopetados y la crema y nata de la sociedad tendrá palcos exclusivos.

Ojala y no sea una vez esta fiesta convertida en un saludo a la bandera y la realidad sea Pan y Circo.