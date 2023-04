Enfermo por la cámara, ‘Radio loco’ se mete en los noticieros de Caracol y RCN

.Publicidad.

Su oficio es robar cámara. Cada mañana se levanta con su radio walkman de pilas al que le para bolas sobre lo que pasará. Y lo logra. Desde Marinilla (Antioquia), una tía es quien le dice cómo salió la vuelta, si quedó en el plano o si ya debe retirarse.

A John Frady Gómez nadie lo conoce. Ese es el nombre de pila de ‘Radio loco’ o del ‘loco de la banderita’, el pantallero más famoso del país. Ha salido en televisión más veces que cualquier Presidente de turno y lleva más de 10 años robándose un lugar en la cámara de todos los noticieros de televisión.

Algunos periodistas y camarógrafos soportan que se pare detrás de ellos para poder salir en la pantalla cuando transmiten una noticia desde el centro de Bogotá. Otros, ni siquiera lo pueden ver, no lo toleran. Siempre logra su objetivo. Por esa razón, su imagen es una de las más conocidas en el territorio colombiano. Siempre aparece con una gorra y una banderita de Colombia pegada en ella.

Lo llaman ‘Radio loco’ porque anda para arriba y para abajo con su pequeño radio de pilas en el que escucha las noticias del día desde las cuatro de la mañana y no lo hace precisamente porque le interese conocer la actualidad nacional. Lo hace para saber dónde estarán los periodistas durante el día y llegar a hacer lo que lo hace feliz: salir en televisión.

Aparecer en los noticieros, principalmente en los del mediodía, es para Radio loco la manera de cumplir sus sueños y una promesa que le hizo a su mamá: ser famoso. John Frady, quien tiene 54 años, pero aparenta 20 menos, quería ser como Fernando González ‘Pacheco’, el presentador más famoso de Colombia en los años 80 y 90.

Radio loco es actualmente uno de los personajes más icónicos del centro de Bogotá. Todos los comerciantes lo conocen. Con ellos se gana entre 15 mil y 20 mil pesos al día haciéndoles mandados que cobra a 500 pesos cada uno. Vive con sus papás en el barrio Roma, en la localidad de Kennedy. No le da pena decir que, a sus más de 50, sus padres lo mantienen y le compran hasta la ropa. Cuando está en su casa, a donde llega todos los días en las tardes, después de robar cámara y hacer mandados, es la compañía para su mamá.

John Frady, igual que toda su familia, es de Cocorná, un pueblito de Antioquia. Se vinieron de allá por la violencia buscando un mejor futuro. Tiene tres hermanos más que ya no viven con él. No le gustó el estudio. Hizo hasta quinto de primaria. Dice que no es loco. Quienes lo conocen, afirman lo contrario. Lo llaman el loquito de la banderita.

No es agresivo. No se molesta cuando los camarógrafos lo tratan mal para que se quite de sus planos. Los ignora. Se corre. Y cuando están grabando, vuelve a ubicarse en el plano, en el preciso instante en el que nada pueden hacer para librarse de él.

Radio loco logró su sueño. Es tan conocido que algunos periodistas lo han entrevistado. Aunque no ha alcanzado la fama de ‘Pacheco’, sí tiene el reconocimiento de un país que se informa con el noticiero mientras cucharea el almuerzo, lo ve detrás de los que informan y muchas veces, les roba su protagonismo para ser el pantallero más famoso de Colombia.