¿Encuestas amañadas contra Gustavo Petro? Aquí una explicación al fenómeno

Por: César Augusto Patiño Trujillo |

mayo 27, 2022

Siento que es un poco tardío el movimiento de las encuestadoras en favor de Rodolfo Hernández. Para nadie es un secreto el papel de estas empresas en la política electoral colombiana.

Se sabe que la función de ellas, en este momento, es mover a la ciudadanía para que vote por este o aquel candidato, dependiendo de los intereses a las que ellas representan. Su naturaleza se desdibujó hace mucho, renunciaron a ejercer el papel que les correspondía por jugar en favor de los intereses del establecimiento.

En algunas de las últimas encuestas (no voy a nombrar las encuestadoras) aparece Gustavo Petro con un porcentaje alto en la primera posición, lejos de los demás aspirantes presidenciales, pero lejano del esperado 50% + 1, para vencer en primera vuelta.

La percepción de la ciudadanía le lleva a concluir que la segunda vuelta es inminente, sin embargo, las plazas de municipios y ciudades se atiborran de seguidores de la campaña del Pacto Histórico, sea con Petro o con la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez.

Está diagnosticado y hay suficiente ilustración sobre la politización de las encuestadoras en las campañas electorales, por eso es tan valioso el papel que el ingeniero Sergio Espinosa, fundador y jefe técnico de Bochica Networks, viene realizando semanalmente en La W con Andrea Díaz, Paola Herrera y Juan Pablo Calvás, al hacer un paneo con IA, de la imagen de los candidatos presidenciales utilizando un universo de entre 200 mil y 300 mil ciudadanos que frecuentas las principales redes sociales, logrando deshacer de alguna manera los resultados de las encuestadoras, aunque ese no es el objetivo de dicha empresa. Los algoritmos por encima de los intereses.

Entre los resultados de las últimas encuestas, hay una donde Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández aparecen en un empate técnico, otra, donde si bien Gutiérrez va delante de Hernández, el último se le acerca peligrosamente y una tercer, la última, donde el candidato del gobierno está a diez puntos de Hernández, suficientes para vencerlo el 29 de mayo.

Extraños resultados, porque dicha heterogeneidad de los datos contradice unas tendencias que se supone deberían estar más o menos alineadas, incluso, con metodologías diferentes. Cada encuesta nos muestra resultados de tres Colombias desemejantes, como si fuesen Colombias de tres mundos paralelos cada una con su trágica realidad.

Desafortunadamente, la desconfianza extrema hacia esas empresas mendaces hace que, quienes las vemos de esa manera, seamos tachados de conspiretas, y puede ser, pero es que ante las evidencias que ofrece la historia es muy difícil rebatir la desconfianza. La manipulación que se hace desde este tipo de información es fundamental para mantener el poder. Por lo tanto, lo que sostengo aquí no es una teoría conspirativa, es solo una disquisición que no se debe dejar de lado, ya que, conocemos muy bien el estado de cosas de este país, cómo funcionan y para quién o quienes funciona.

La infinidad de estrategias contra Petro van desde el desprestigio, la mentira, el intento de magnicidio, el constreñimiento contra electores de parte de empresarios de extrema derecha como el señor Araújo Castro y otros defensores de actos antidemocráticos que rayan con el delito; la alineación de medios en contra del líder político progresista, y ahora la invitación que se hace desde la persona de Andrés Pastrana para que suspenda elecciones bajo el supuesto de que, desde el Pacto Histórico y la Registraduría “petrista” ya se ha dado un golpe de Estado.

Lo que sea, para que no llegue Petro al poder harán esas vergüenzas de colombianos que se sienten predestinados a gobernar y a pontificar sobre lo divino y humano, además de mover a golpes de Estado, demostrando el desespero enfermizo que les gobierna.

Sabe esa élite que no tiene sentido, ni es, para nada conveniente eliminar a Petro o asestar desde la Casa de Nariño un golpe contra la Constitución de Colombia el acto de frenar las elecciones del próximo 29 de mayo.

Hacerlo sería una tragedia más que mayúscula, a nadie con medio dedo de frente se le ocurriría asesinarle o frenar con un acto dictatorial una elección para sabotear la llegada al poder de un líder de masas (incluso ni a Duque), porque las consecuencias serían nefastas para todos. Inimaginable lo que podría ocurrir. Tanos sería un niño chiquito chasqueando dedos frente a la mortandad que se podría venir si sucesos como esos llegasen a ocurrir, ¡Dios nos agarre confesaos! En todo caso.

No ha funcionado ninguna estrategia antipetro, el teflón que le rodea es bien grueso, así que, una manera de vencerlo, casi que desesperada es comenzando a inflar al ingeniero bumangués Rodolfo Hernández, ¿la razón?, el candidato Gutiérrez, otro ingeniero, no dio la talla.

Sin ningún liderazgo real, con una inteligencia por debajo del promedio, no es si no escucharlo en los debates, sus ideas son el ataque ad-hominem contra el líder de las izquierdas, su hablado medio burlesco y “ñeruncio”, cercano al bajo mundo hace que el exalcalde de Medellín aparezca como la caricatura de mafioso cuyo lema es y será siempre, “plata es plata”; la vacuidad y superficialidad del exalcalde medellinense lo acusan de no estar preparado para asumir una responsabilidad tan grande de gobernar a una nación.

Cualquiera no puede darse el lujo de sentarse en el Solio de Bolívar y “Fico”, incluso, es menos inteligente que el tenebroso presidente Duque, se nota a la legua.

Como la campaña de las élites corruptas de esta nación no es llevar a un líder del segmento ideológico al gobierno nacional, sino, impedir el triunfo de Petro, han de reconocer a estas alturas que Gutiérrez no es ni su hombre ni el hombre que ellos necesitan, pues, no despegó a pesar de haberle abierto un espacio en Semana TV para hacerse conocer y de haber puesto a su servicio todos los medios de comunicación controlados por los magnates colombianos.

Ahí es donde entran las encuestadoras a cumplir su tarea de manera juiciosa y alentada por esos medios escabrosos y alineados con un sistema amoral y antidemocrático como el que sufrimos en Colombia.

Existe, por ejemplo, una encuesta donde Hernández y Gutiérrez están en un empate técnico; se ha creado el ambiente de que el candidato del gobierno se rezaga mientras el ingeniero crece a una velocidad sorprendente; es extraño, no parece muy lógica la vaina. Sin embargo, y haciendo honor al dicho: “Piensa mal y acertarás”, sería Hernández el nuevo candidato a vencer en caso de pasar a una segunda vuelta. ¿La manipulación logrará mover a la ciudadanía hacia la fórmula que representa la Liga Anticorrupción, a pesar de ser un candidato desconocedor del país y de sus problemas?;

El hecho es que no genera mayor resistencia ni en izquierdas vergonzantes ni en las derechas mafiosas y, al no haber más, los fiquistas en segunda vuelta se van a volcar hacia él para intentar vencer al senador Petro.

Fiquistas y algunas izquierdas, todos antipetristas viscerales, se van a volcar hacia Hernández, no importa que le entreguen el poder a un personaje caprichoso, voluntarioso y desconocedor de las instituciones, solo su discurso lo acusa de ignorancia sobre el Estado y él mismo lo ha aceptado, pero no importa, “para eso están los que saben, yo solo sé sumar y restar, y quitarles la plata a los corruptos”. ¡Extremo populismo le llaman a esto!

No es suficiente con estar nadando en billetes y moviendo las emociones de la ciudadanía con el discurso anticorrupción, todo este tejemaneje es más complejo de lo que el ingeniero cree. Desconocer y agarrar a calvetazos a sus opositores no es prenda de garantía para un buen gobierno y negar que él mismo está inmerso en un posible acto de corrupción no le exime de responsabilidades ante la justicia.

Critican la “soberbia autocrática” de Petro, magnificándola desde los altoparlantes de los medios del establecimiento, pero, observan muy folklórica y agraciadamente el calvetazo del alcalde Hernández de Bucaramanga al concejal Claros y los hijueputazos y amenazas de pegar tiros al que sea que no se rija a sus órdenes irracionales. (¿A este también le aplaudirían una versión del "¡Le pego en la cara marica!"?)

En todo caso, el problema para el líder del Pacto Histórico es que, Hernández es más rival que Federico Gutiérrez, y su victoria se hace más difícil, sobre todo porque en segunda vuelta lo ponen a empatar con el ingeniero; doble gesta la de Hernández al dejar rezagado a Gutiérrez y luego, pasando de largo ante Petro.

Es muy complicado que eso suceda, pero es más arriesgado lo que presentan las encuestadoras, evidente de lejos dicha manipulación y sesgo. Este empate entre los dos líderes antisistema genera mucha más duda y desconfianza, sería muy bueno que el senador Ariel Ávila, conocedor de los intríngulis electorales nos ofreciera un análisis al respecto para despejar dudas. Sería muy ilustrativo y despejaría muchas incógnitas al respecto.

Las encuestan que no solo disparan a Hernández, sino que, desinflan a Gutiérrez, desaparecen a Fajardo y frenan el crecimiento de Petro o le hacen decrecer levemente, tienen la intencionalidad de interferir en el voto de alguna porción del elector ingenuo y desmoralizado. El voto útil puede ser decisivo y la estrategia puede ser más exitosa que nunca. En síntesis:

Petro posee un techo alto, aunque lejano del 50% + 1; para ellos segunda vuelta es inminente. Inflar a Rodolfo Hernández para utilizarlo como un contrincante más duro para Petro, al menos en la encuesta es la tarea que se impuso a estos negocios maquinadores de sesgos. Habría un abandono lento pero efectivo de la campaña de Gutiérrez en favor de Hernández haciendo uso del voto útil, igual ocurriría, o mejor, ya ocurrió con Fajardo que ha quedado en nada, aunque la desbandada se dividió entre las tres campañas sobre todo la de Petro y en menor grado la de Hernández. Una adhesión inocua en votación de Ingrid Betancourt a la campaña del ingeniero es un acto simbólico valioso. Posiblemente, así como hubo desbandada de verdes hacia Petro y de líderes de Centro Esperanza, también algunos de esta campaña pueden determinar no votar por Fajardo y acercarse a Hernández como el caso del senador Jota Pe Hernández, el más votado de ese partido.

Veremos el próximo 29 de mayo, fecha del primer asalto presidencial, si las encuestadoras me desmienten y logran acertar, producto, no de sus éticas y diáfanas metodologías, sino, de sus manipulaciones sesgadas y canallas, o si, por el contrario, la inteligencia artificial de Bochica Networks las supera con sus análisis de redes sociales.

Las manos de esta patria agobiada y doliente están en manos de las ciudadanías libres, las atadas, ya tendrán la oportunidad se rescatar su dignidad ciudadana y podrán romper sus cadenas de prejuicios a medida que vaya madurando políticamente; y los enemigos del pueblo, de las bases, de los Nadies, tendrán que aceptar su derrota, una que es casi inminente, pues, gane Petro o Hernández, las casas de la dañina élite colombiana tendrán que aceptar, por respeto al sistema democrático que ellos han cooptado por siglos, que la alternancia del poder, tan positiva para la salud de una nación democrática, se ha de materializar, por primera vez en la realidad, bajo los cielos luctuosos de la república de Colombia, una hasta hoy, Colombia Amarga. Éxitos a la nación sudamericana el próximo domingo. Hasta la próxima.

ADENDA: ¿Las2Orillas considera sano tener entre sus articulistas a un ciudadano empresario que amenaza por medio del constreñimiento a sus empleados si se atreven a votar por Gustavo Petro? La democracia se respeta y se respeta al ciudadano, no hay opción, y los empresarios, les guste o no, están obligados a respetar el derecho de todos los ciudadanos, así sean sus empleados, que no, sus esclavos.