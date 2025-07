En un pueblo de Boyacá se producirán vehículos blindados ligeros especialmente diseñados para el ejército

Anuncios.

Dos importantes inversiones realizará el sector defensa de Colombia en Boyacá, de donde es oriundo el Ministro de Defensa Pedro Sánchez, en los municipios de Sogamoso y Villa de Leyva. También en ese departamento, en Nobsa está Acerías Paz del Rio la gran productora de acero del país que durante muchos años fue pública y ahora es de propiedad del Grupo Trinity.

Anuncios.

En Sogamoso estará la nueva planta de vehículos blindados ligeros. La Industria Militar Colombiana, Indumil, escogió el municipio de Sogamoso, Boyacá, para la ubicación de la nueva fábrica. Se espera poder producir vehículos blindados ligeros. Para el Ministro con la nueva planta en Boyacá, Colombia se consolidaría como un referente regional de tecnología militar avanzada.

Indumil tiene una amplia experiencia en la reingeniería de armas, varios ejemplos, el fusil galil, las pistolas Jericho y Glock, el rediseño de vehículos como EE-9 Cascave, el helicóptero Arpía entre otros. La calidad de los ingenieros colombianos no solo es reconocida en el país, para dar una idea, Indumil ha logrado ventas a 17 países y el galil logró venderse a Israel. El último invento de los ingenieros colombianos es el dron Dragom, una herramienta diseñada para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Con los vehículos de guerra montadas en Sogamoso, se podría mover la tripulación y las tropas de forma segura.

En Sogamoso ya existe la Fábrica Metalúrgica Santa Bárbara. Su misión principal es garantizar el suministro de municiones de artillería. No obstante, no solo los militares usan sus productos, los civiles usan los servicios de mecanizado, pintura electroestática y servicios de laboratorio. El Ministro, quien es oriundo de Boavita Boyacá, también quiere consolidar en el departamento el nuevo lugar de formación de quienes entran a formar parte de las Fuerzas Armadas.

Anuncios.

La nueva sucursal de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdoba” se ubicaría en Villa de Leyva. En el sitio se construirá un lugar con infraestructura moderna para la instrucción de los futuros oficiales del Ejército Nacional. En resumen, el Ministerio de Defensa quiere consolidar el país como un referente de armas de la región y Boyacá sería su fábrica.

Anuncios..

Le puede interesar: Las fábricas en Soacha y Boyacá donde hacen el Galil, el fusil israelí que usa el Ejército colombiano