En un garaje en Medellín 2 hermanos crearon Mimo's, la gigante que vende 15 millones de helados al año

.Publicidad.

En un garaje en el barrio San Joaquín de Medellín, dos hermanos de apellido Saldarriaga jugaban a ser heladeros cuando eran chiquitos. Tendrían 5 años para ese entonces. En dicho espacio, de propiedad de quien fuera su abuelo, había una máquina de helados olvidada que los niños revivían con su imaginación cada tarde después del colegio. Pero ese fue solo el inicio de un sueño llamado Mimo's.

Con los años, la realidad de los hermanos heredó el amor a los helados con el que su imaginación se entretenía. En 1971, cuando ya eran adultos, fundaron un emprendimiento que tuviera algo de novedoso en la heladería: helado blando con cobertura de chocolate, algo que, para ese entonces, fue toda una sensación. Así nació la empresa Helados Mimo’s, una de las heladerías favoritas para los colombianos.

..Publicidad..

La icónica historia de su creación

Su primer local, ubicado en la carrera 70 de Medellín, históricamente conocido como el “Mimo’s de la 70”, se volvió un punto de encuentro para grandes grupos de adolescentes y también de estudiantes de colegio y universidad, después de clases.

...Publicidad...

Para su inicio, la familia adquirió maquinaria especializada que cumplía con los requisitos del producto. Pocos años después, importaron de China los equipos para llevar su idea de negocio un paso más allá. Así, Mimo’s fue ampliando su portafolio con otros productos, además de convertirse en pioneros en la línea de helado de soya, la dietética y la deslactosada, entre otras. Posteriormente, Mimo’s se convertiría en el embajador de la heladería de McDonald’s en Colombia.

....Publicidad....

Mediante el modelo de franquicias, la marca empezó a crecer, no solo en Medellín, sino también en muchas otras ciudades del país. Sin embargo, era claro que, en un entorno tan competido de marcas globales, era necesario encontrar un valor diferenciador único que las marcas extranjeras no pudieran tener: alianzas con otros productos colombianos.

Pronto, productos como Chocolatinas Jet o Chocorramo serían ingredientes fundamentales para algunas de sus recetas. Fue el interrelacionamiento cordial entre casas de dulces lo que llevó a Mimo’s a tener hoy 144 locales, 77 propios y 64 en franquicia, tanto en Colombia como en México, Perú y Ecuador.

Fue también la capacidad de aliarse lo que llevó a la creación del grupo Conboca, que nació por la fusión entre Mimo’s, Kokoriko y Andrés Carne de Res en 2014 y que llevó a internacionalizar cada uno de los productos en coalición y participación colectiva.

De acuerdo con datos de Euromonitor, el mercado de helados en Colombia sumó US$535,1 millones en 2020, registrando un crecimiento promedio anual de 3,1% entre 2016 y 2020.

El Grupo Conboca, dueño de la marca Mimo’s, reina en las heladerías con 35,7% de participación, mientras que Nutresa, con Crem Helado, es el líder del comercio de envasados, alcanzando 43,8% del negocio. El segmento de retail está compuesto en el país por 1.302 heladerías y mueve alrededor de US$171,9 millones al año. Fuera de Conboca, las compañías que compiten son Popsy, en segundo lugar con 14,3%, y Yoguen Früz, con 4,5% del mercado.

Mimo’s se renueva con sangre joven: Lucas Muñoz, el nuevo timonel

A sus 28 años, Lucas Muñoz se convierte en el nuevo gerente general de Mimo’s, una de las marcas más queridas por los colombianos. Con una carrera construida entre logística, compras y estrategias de mercadeo, este administrador de empresas egresado de la Universidad del Rosario ahora asume el reto de refrescar la marca sin perder su esencia.

Lucas Muñoz el nuevo gerente general de Mimo’s

El objetivo es claro: modernizar a Mimo’s. Bajo su liderazgo, la compañía se prepara para renovar sus puntos de venta, innovar en el portafolio de productos y fortalecer su presencia en redes sociales. Todo esto con la mira puesta en una ambiciosa meta: cerrar 2025 con ventas por $85.000 millones.

Muñoz no llega con ideas al aire. Tiene experiencia: fue jefe de mercadeo en Crepes & Waffles y también trabajó con la cadena panameña El Asador. Ahora le apuesta a que Mimo’s no solo sea sinónimo de nostalgia y helado en cono, sino también de experiencia, sabor y conexión con nuevos públicos. “La innovación será clave. No queremos perder la esencia de la marca, pero sabemos que hay mucho por crecer, sobre todo en la forma como nos conectamos con nuevos consumidores”, le contó a Forbes.

Una marca que no se detiene

La compañía hoy cuenta con 235 puntos de venta distribuidos en 23 departamentos del país, y un equipo de 806 personas entre franquicias y tiendas propias. Solo en 2024 vendieron más de 15 millones de helados, alcanzando los $75.000 millones en ingresos.

Cuatro productos lideran el top de ventas: Crispy Chocolate, Maní Chocolate, Vainilla y Antojo. Entre todos, sumaron el 23% de las unidades vendidas, cerca de cinco millones.

Uno de los aciertos recientes ha sido la Oblea Mimo’s, un lanzamiento que, desde diciembre, ha vendido más de 180.000 unidades, superando todas las expectativas.

Pero no todo es sabor y expansión: uno de los frentes que más preocupa al nuevo gerente es el de los domicilios. “Queremos que la experiencia de pedir Mimo’s a casa sea tan buena como ir al punto de venta. Ese es uno de nuestros grandes retos”, afirma.

El plan también contempla abrir al menos 17 nuevos locales y remodelar varios de los ya existentes, pensando en una experiencia más cercana y cálida, que vaya más allá del tradicional ‘para llevar’. Mimo’s quiere quedarse en el corazón de los colombianos, pero también ganar un nuevo lugar entre quienes aún no la eligen.

| Ver también: La última apuesta millonaria de LeBron James: hacerse socio de Diageo, la gigante de licores del mundo