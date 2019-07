En Santander de Quilichao, ¿los mismos con lo mismo?

Aunque se lea y suene a frase de cajón, escribir sobre política, sobre todo en época electoral, es harto, difícil. No tanto por lo imbricado, peliagudo o lo estéril del asunto, sino por lo repetitivo del mismo.

Aunque fueron más de once millones los colombianos, de todos los colores, sabores y opciones, quienes votaron el malhadado referendo Anticorrupción, hecho este, que de por sí pareció brindar una luz en la caverna atrabiliaria de nuestros gobiernos pasados y recientes, lo que terminó pasando, nos puso una vez más de frente a nuestra pírrica y vulgar realidad política de todos los días, no pasó nada.

-Publicidad.-

Y no pasó nada, porque a pesar de los aires veintejulieros con los que se hizo la campaña y el entusiasmo de los más de once millones, desde el inicio de esta fallida gesta democrática, quien les escribe, como todo buen Grinch (ver:¿Cómo no ser un Grinch en Colombia?) , ya veía venir lo que estamos a punto de constatar el próximo 27 de octubre, el retorno de los mismos y las mismas con lo mismo.

Que el uribismo en cabeza de su avatar presidencial, el farandulero guitarrista, malabarista balompédico, amigo del tal Maluma, don Duque, ahora ande dando y convidando avales electorales para sus vergonzantes aliados del partido de la U, Cambio Radical, Partido Liberal, Mira, Aico, Asi y cuanta iglesia evangélica aspire al poder local y regional, pues era de esperarse, que los nuevos-viejos caciques electorales en la provincia, se soben las manos, llamando a unidades, convergencias, pegues o juntas de conveniencia con sus amigotes, los vergonzantes uribistas, tampoco lo es, lo tristemente nuevo es que los más de once millones les crean.

Publicidad.

Allá y acullá, en toda Colombia, quienes hasta hoy día detentan el poder local y regional, cobijados con la sombra de la derecha tradicional y sus timoratos aliados de la centro izquierda regional y nacional, andan recogiendo pueblo una vez más, con el viejo y conocido truco de que si no nos juntamos nos ganan… ¿Quiénes? Si son ellos mismos los aliados de los de siempre, quienes andan engolosinados cocinando los nuevos sancochos de la real politik calentana, esos mismo que se quedaron calladitos ante la posibilidad de un nuevo escenario político alternativo, esos mismos que se fueron en bendita genuflexión, eso sí calladitos, donde el avatar uribista, don Duque a ponerle sus partidos y movimientos a disposición, por ahí andan promoviendo renovación.

Y no se podía esperar nada diferente de una gran parte de esos más de once millones, si desde el inicio de la recolecta de las firmas del referendo, también hacían fila ordenada y cabizbaja, donde los doctores de siempre, los de la U, el Partido Liberal, Cambio Radical, el Mira, Aico, Asi y los pastores evangélicos ahora senadores, para poner, de rodillas, su servicio proselitista, en pos del momentáneo favor económico.

Ahora, de cara al proceso electoral del 27 de octubre, algunos, bastantes, de los más de once millones, nuevamente, repiten en letanía y como loros, la muletilla impuesta, “si no nos juntamos, nos ganan”. No perciben que se han convertido en los mandaderos convenientes de esos viejos caciques electorales, que no buscan otra cosa que atajar las posibilidades de una efectiva renovación política por parte de los verdaderos movimientos alternativos, que sí luchan en contra de la corrupción, que si quieren la paz y que nunca han estado antes en el poder local y regional.

A esa renovación le temen los mismos y las mismas, o sus delegados en cuerpo ajeno, enfundándose nuevamente la camiseta de los partidos tradicionales de derecha para atrapar desinformados, tras sus disfraces de buenas gentes, buenas madres, solidarios con liderazgo de género, étnico o religioso. Si no nos juntamos nos ganan… ¿Quiénes? Los mismos con las mismas y con lo mismo.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!