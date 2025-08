En qué va la fábrica de vacunas Sinovac que los chinos van a montar en Bogotá

Anuncios.

Una poderosa alianza entre la Secretaría Distrital de Salud, la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología y el laboratorio Sinovac como socio estratégico conformaron Bogotá BIO que está detrás de la fábrica de vacunas que tendrá Bogotá. En los estudios se invertirán $1.669 millones

La construcción de la planta que se iniciará el próximo año 2026 fue diseñada por IDOM Consulting, Ingineering, Architecture. Una empresa conocida en el Distrito por un contrato con el Acueducto y alcantarillado de Bogotá para los estudios y diseños de detalle para la ampliación del sistema red matriz del acueducto inter veredal de la Calera cuyo costo alcanzó los $965.618.442 millones. IDOM también ha trabajado para Transmilenio, la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte y la Alcaldía de ciudad Bolívar también contrató sus servicios.

Las primeras producciones de vacunas que saldrán de la planta, hacen parte de una plataforma denominada virus inactivos o virus atenuados como lo son la hepatitis A, Varicela y Polio, en principio esas tres vacunas que están dentro del plan ampliado de inmunización de Colombia.

Son muchos los proyectos que tiene poyectados para la fábrica que entrará en funcionamiento en el 2030, el director de Bogotá BIO, Leonardo Arregocés , un médico graduado en el London School of Hygiene and Tropical Medicine, U. of London. Muchos de éstos los expresa aquí

El laboratorio chino y socio estratégico Sinovac hará transferencia de conocimiento a los 500 profesionales colombianos que se vinculen al proyecto y no vendrán expertos de China a producir aquí, sino que todo se producirá en Colombia

Cuando se inicie la producción de los biológicos, el principal comprador sería el Gobierno Nacional, eso permitiría la sostenibilidad y el crecimiento de la empresa, por lo tanto, el gobierno debe tener un compromiso claro sobre la compra de las vacunas. El proyecto que tuvo a través de un memorando de entendimiento el compromiso del gobierno nacional representado en los ministros de salud Carolina Corcho y Guillermo Alfonso Jaramillo. El Distrito honrará el compromiso adquirido en diciembre de 2023 cuando se cerró la negociación con la farmacéutica China Sinovac, un proyecto que concretó Claudia López en la recta final de su alcaldía.