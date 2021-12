¿En qué fecha regresa Yo me llamo, el programa más visto de 2021?

.Publicidad.

El pasado 17 de diciembre, Caracol sorprendió a su audiencia con un cambio en la parrilla de programación. Mandó Yo me llamo a vacaciones y en su lugar puso Nuevo Rico, Nuevo Pobre a las 8 de la noche, después del noticiero.

El reality de imitación estaba en su momento más esplendoroso, con artistas que estaban haciendo la tarea y se parecían mucho más a su artista favorito, y con galas de premios que alcanzaron hasta los 20 millones de pesos. Sin embargo, como estrategia el canal prefirió dejar las finales del concurso para inicios del 2022.

Ya era costumbre que Caracol transmitirá el Festival Internacional del Humor por estas fechas, pero por alguna razón, que se cree pudo ser la pandemia por covid-19, no hubo edición ni en 2020 ni este año, así que, entendiendo que muy pocas personas ven televisión en navidad, el canal no desechó los capitulos de Yo me llamo, y los guardo como un tesoro.

El retorno del reality se espera que sea para el 11 de enero del 2022, después de Reyes Magos, y cuando la mayoría de colombianos retornan a sus labores cotidianas. El programa regresa en su recta final con imitadores sorprendentes como Carlos Gardel, Leonardo Favio, Camilo Sesto o Maluma, y con los ya conocidos jurados Cesar Escola, Amparo Grisales y Yeison Jimenez.

