En medio de los beneficios para el sector Bosi celebra sus 50 años

Clemencia Vélez y sus hermanos fundaron Bosi hace medio siglo y desde entonces ella mantiene las riendas de una empresa no ha hecho más que crecer

En un país donde la industria del calzado parecía condenada a desaparecer, BOSI cumple 50 años como símbolo de resistencia y buena gerencia. Mientras marcas legendarias como Calzado Bronx, Calzado Manhattan, Corona y Cicodec se hundieron por diferentes motivos y ante la apertura económica, los productos chinos y la competencia desleal, esta empresa paisa mantuvo su rumbo sin recurrir a atajos.

Una idea y unos talleres

La historia de BOSI comenzó en 1975 en Medellín, cuando Luis F. Vélez (q.e.p.d.), fundó la compañía con la ayuda de sus hermanos Clemencia y Javier. Decidieron crear una fábrica de zapatos de cuero de alta calidad. Con pocas máquinas y mucha disciplina, montaron talleres en Medellín

En los años setenta, Colombia vivía una economía cerrada y artesanal, pero los hermanos Vélez intuyeron que el futuro estaría en el diseño y la manufactura de lujo accesible. Apostaron por el talento local, el cuero nacional y la formalidad como camino, en una época donde la informalidad dominaba el mercado.

La tormenta de los noventa

El verdadero desafío llegó con la apertura económica de los años noventa. Las importaciones masivas y el contrabando destruyeron fábricas y empleos. Anteriormente, marcas de zapatos como Bronx, Manhattan, Corona y Cicodec, referentes del calzado colombiano, se quebraron. Sin embargo, BOSI a pesar del tsunami de productos asiáticos a bajo costo. eligió otro destino: competir por calidad, no por precio. Invirtió en maquinaria italiana, en diseño europeo y en procesos propios de curtido y acabado. Fortaleció su red de tiendas y mantuvo su producción nacional.

Mientras otros deslocalizaban o reducían estándares, los Vélez siguieron fabricando en Medellín, con el sello de siempre: durabilidad, elegancia y confianza.

Clemencia Vélez: ciencia y carácter

A la cabeza de esta travesía está Clemencia Vélez, ingeniera química formada en la rigurosidad científica y la gestión empresarial. Su formación técnica permitió incorporar procesos de innovación, sostenibilidad y trazabilidad que hoy son norma en la industria.

Pero Clemencia es más que una gestora: es símbolo de liderazgo ético y constancia. Reconocida por Forbes entre las mejores líderes empresariales de Colombia, ha dirigido con serenidad una organización donde la palabra pesa tanto como la rentabilidad.

Su formación científica la llevó a introducir procesos de innovación y sostenibilidad que hoy son referencia en la industria del cuero. Fue quien impulsó el desarrollo de una planta de tratamiento ambiental en Calarcá (Quindío), especializada en la depuración de aguas y residuos del curtido, convirtiendo a BOSI en pionera en responsabilidad ambiental dentro del sector.



Bajo su mando, BOSI profesionalizó sus estructuras, fortaleció el gobierno corporativo y cultivó una cultura de largo plazo. Su estilo de liderazgo, sencillo, humano y exigente, ha sido la fórmula silenciosa del éxito.

Innovar sin vender el alma

La modernidad no borró el alma artesanal de BOSI: la refinó. Su portafolio actual incluye zapatos, bolsos, cinturones, billeteras, chaquetas, maletines y accesorios fabricados con materiales nacionales e internacionales de la más alta calidad.

Ha desarrollado líneas casuales, ejecutivas y urbanas, cada una con identidad propia, y adoptados procesos de curtido sostenible y energías limpias.

Hoy, la marca cuenta con más de 150 puntos de venta en Colombia y presencia en Ecuador. Durante la pandemia, mientras el consumo se desplomaba, BOSI continuó con su comercio electrónico y consolidó una experiencia omnicanal que la mantiene como referente de diseño y confianza.

La ética como ventaja competitiva

En una Colombia marcada por la informalidad y el lavado de dinero, BOSI representa una excepción. La compañía ha demostrado que se puede crecer sin renunciar a la transparencia.



Genera más de 1.800 empleos directos, impulsa a sus proveedores nacionales y cumple sus obligaciones tributarias con disciplina. Esa conducta empresarial, en un entorno adverso, la ha convertido en un modelo de respeto institucional y orgullo sectorial.

Cincuenta años dejando huella

Medio siglo después, BOSI es más que una marca: es una historia de familia, ciencia y país. Luis F. Vélez (q.e.p.d.), Clemencia y Javier transformaron un taller en una organización sólida, moderna y admirada.

Clemencia, con su serenidad habitual, resume cinco décadas de constancia en una frase que encierra toda la ética del oficio:

“No basta con vender zapatos; hay que dejar huella.”

Y BOSI la ha dejado: en el cuero, en la economía y en la memoria de Colombia.

Este aniversario no celebra una marca, sino una forma de hacer empresa con carácter, calidad y propósito.

