En los zapatos de Petro

La entrevista que el presidente Gustavo Petro le concedió a la directora de El País de España, como parte de la programación de su reciente visita de Estado, revela una faceta interesante del mandatario: un hombre de hablar mesurado, que piensa lo que dice y contesta con argumentos económicos, políticos e históricos de fondo para explicar cuál es el corazón de su política y la manera como se han desarrollado sus primeros meses de gobierno. Un océano de distancia permite clarificar las cosas y lo aleja de la continua controversia nacional producida por las veleidades de su temperamento, su buscada impertinencia y cierta tendencia a cazar peleas con sus opositores, a mortificar al establecimiento, herencia probablemente de los muchos años que estuvo arrinconado en el Congreso, como jefe implacable y minoritario de la oposición.

No hay ejercicio mejor para un político que explicar su visión en el extranjero pues obliga a la claridad y a la simplificación. Lo que él ve desde la distancia es la necesidad de unos cambios sociales y la reacción a ellos. Ve mucha gente que cree que todo está bien, que Colombia es el mejor país del mundo, su gente la más feliz y se resiste a cambios institucionales como un gato patas arriba. Pero del otro lado ve la emergencia social de buena parte de la población marginada de ese mundo feliz, que fue la que lo llevó a la Presidencia. Se duele de que el entusiasmo de esa campaña triunfal no se haya sentido en las calles a pesar de sus llamados a apoyar los cambios, y del poder de quienes pueden impedirlos.

Para el presidente, Colombia es un país de una economía precapitalista, donde los grandes capitales privados se han formado con el manejo de los recursos públicos o la obtención de privilegios estatales, no con la libre competencia. En campos como la salud y las pensiones, ve un enriquecimiento privado con la administración de fondos públicos; y en el terreno laboral formal, una extensión de la jornada que enmascara la baja productividad, asuntos que deben ser corregidos y que conforman la columna vertebral de su propuesta de gobierno. A lo cual habría que añadir la Paz Total, que tiene una oportunidad basada en la caída del mercado norteamericano de la cocaína que puede llevar al desarme de los ejércitos privados y a facilitar la sustitución de cultivos. La concentración de la propiedad de la tierra razón de esa violencia secular. No es tan equivocado ese diagnóstico.

Percibe una cierta insolidaridad de los partidos que apoyaron la coalición inicial de su gobierno, pero no tanto sus programas, lo cual llevó a una crisis ministerial donde se cambiaron diez ministros en nueve meses, y aspira a construir una coalición más pequeña pero mayoritaria que pase sus reformas, rodeado de gente más cercana y más comprometida con sus ideas de cambio. Y dice algo que es la clave de su tarea como mandatario: su misión es sacar adelante esas reformas, que implican una mayor presencia del Estado en la vida cotidiana de los ciudadanos, pero por los canales institucionale. Si no lo logra, es su fracaso, pues no hay otra opción dentro las reglas de juego de la democracia. En su criterio son reformas que no admiten plazos, ante las necesidades de la gente y el fracaso sería de la sociedad entera.

No cree que haya una evolución de la sociedad colombiana y de la política hacia la socialdemocracia, porque para ello se necesita de una economía fuerte, extendida y generadora de empleo que haga acuerdos con una institucionalidad efectiva, sin que exista ni lo uno ni lo otro. Lo cual deja a Colombia en el descampado de una sociedad precapitalista, donde ricos y pobres viven de subsidios y privilegios estatales.

Es un diagnóstico crudo y real. Hay entre nosotros un sector productivo sólido, sostenible y responsable que es un oasis en medio de la miseria circundante, y una tradición institucional garantista de los derechos de las personas, que para muchas de ellas es letra muerta. Curioso reportaje porque en él, el presidente se revela como un político muy lejos de una revolución socialista y muy cerca de la necesidad de fortalecer el capitalismo productivo y el Estado social, para que juntos puedan construir una sociedad más equitativa y en paz. ¿Es ese acaso el verdadero Gustavo Petro, diferente del que con su intemperancia verbal asusta a tantos? ¿Por qué razón ese discurso, que es el mismo que en el fondo defiende en Colombia, no es escuchado en medio de la crispación de la política nacional? Vale la pena ponerse en sus zapatos.