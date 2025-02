En la presidencia de Bolivar 'improvisar' sería el lema y la 'coherencia' una palabra extranjera

Por: Martín López González |

febrero 26, 2025

Si hay alguien honesto, frentero, transparente que siempre dice la verdad y a quien se le puede confiar el manejo pulcro de cualquier cantidad de recursos financieros es a Gustavo Bolívar Moreno. Es un excelente y exitoso escritor, libretista empírico que saltó a la fama con su libro, “Sin tetas no hay paraíso”, y vendió medio millón de copias en 30 países y se tradujo a varios idiomas. A pesar de las difíciles situaciones económicas y limitaciones de su niñez y juventud, perseveró como una persona dispuesta a luchar por sus sueños. Al notar la verdadera realidad social que padece el país le surgió un afán por contar historias.

Su imaginación y su pluma ponen al descubierto el crudo entorno social, siempre basado en rigurosas investigaciones periodísticas en la mayoría de sus producciones, con las que intenta ir un poco más lejos al escribir sus libretos, contando la verdad sin miedo de amenazas. Se puede decir que el escritor Gustavo Bolívar Moreno cambió la tradición televisiva del país y pone de moda las series, a través de las cuales da a conocer muchas verdades ocultas y muchas problemáticas sociales que enfrenta Colombia. Lo que marca una diferencia y lo convierten en un hombre rico.

Este hombre bueno, noble y digno llega por accidente a la política y al contrario de la mayoría de los políticos tradicionales que no aguantan una investigación por súbita prosperidad, él muestra lo opuesto en sus declaraciones de renta. Paga más impuestos que muchos empresarios, hacendados y terrateniente que se valen de su poder político para birlar impuestos al Estado y su incursión en la política le ha ocasionado un descenso en sus ingresos y fortuna. Además, dona sus salarios como congresista o como funcionario. En sus declaraciones siempre da la sensación de que quiere volver a su exitosa carrera.

Por eso no sorprende su respuesta cuando le preguntaron si se arrepentía de haberse presentado para la Alcaldía de Bogotá: “No, mira, es que yo en verdad no soy político, yo simplemente facilito y me uno a una causa. Los partidos que conforman el Partido Histórico pidieron mi nombre para encabezar, primero, la lista que llevamos al Senado, y ahora la candidatura a la Alcaldía. Pero, yo no tengo aficiones políticas y no volveré a incursionar en política electoral, salvo que en el futuro me lo vuelvan a pedir.”

Esa tibieza de visión personal lo hace dudar y dar papaya a la prensa hegemónica y a la oposición. Por esas circunstancias su candidatura a la alcaldía de Bogotá no generó mayor entusiasmo. Por ese titubear entró tarde al ruedo y lo hizo mal. No fue capaz de contrarrestar el relato mediático del “terrorismo de la primera línea”, que mostró a esos humildes muchachos como un nuevo grupo guerrillero y a él como su protector y defensor. Por eso no tuvo tiempo de neutralizar su imagen negativa alta. Además, no asistió a los debates; que no eran más que todos contra Bolívar. Para eso se necesita un político de raza, tipo rottweiler. No un personaje que incursiona en política partiendo de un prestigio acumulado fuera de ella.

Su franqueza lo lleva a decir cosas vagas, muy fáciles de malinterpretar como es costumbre en la Colombia de las noticias falsas. Luce muy ingenuo ante gigantes del periodismo serviles a la oposición política del gobierno Petro. Su más reciente entrevista con María Jimena Duzán muestra a una persona muy frágil y con poca capacidad verbal e información para no caer en las trampas buscadoras de matrices mediática y titulares anti-Petro. No fue capaz de ripostar ni contradecir lo que hábilmente imponía la periodista. Llegando a aceptar sin darse cuenta de que ella dijera que el presidente Petro comparte y acepta las prácticas corruptas de los políticos tradicionales.

Las declaraciones de Gustavo Bolívar Moreno en esa desventurada entrevista, como posible candidato a la presidencia, fue en el fondo una especie de suicidio político. Allí reiteró que quiere recuperar su escritura y su familia. Dijo también que ya le habían pagado completamente una novela. La tapa de la olla lo constituye decir, que prácticamente el hace lo que diga Petro, pues fue quien lo trajo a la política. En otras palabras, él no decide sobre su propia vida. Además, dijo sin sonrojarse que ojalá saliera otra encuesta donde no registrara buen puntaje para no ser tenido en cuenta.

La poca estructura política de Gustavo Bolívar Moreno no le alcanza para entender profundamente lo que ha estado ocurriendo en el país con el actual gobierno. Acepta casi rayando en la bobería la afirmación de la periodista Duzán de que los gobiernos de izquierda deben ser castigados por no alcanzar los cambios prometidos. En el fondo cae en la trampa de las encuestas que la más reciente la hizo la dudosa empresa Guarumo, manejada a su antojo por el expresidente Duque. Allí están punteando Vicky Dávila, Gustavo Bolívar y Sergio Fajardo. La periodista Duzán es muy cercana a Fajardo. Tanto la oposición, como el difuso centro están frotándose las manos con la candidatura de Gustavo Bolívar Moreno, lo ven derrotable pues ya lo hicieron en Bogotá la ciudad más progresista de Colombia.

