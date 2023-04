En el Magdalena, la puja por la Gobernación está encendida

Por: Wilfrido Jiménez Díaz |

abril 20, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En el Departamento del Magdalena, la puja por la Gobernación, está como para alquilar balcón. Y es que ante el acelerado crecimiento de la política alternativa en el departamento, liderada indiscutiblemente, por el ahora Partido Político Fuerza Ciudadana y el avance electoral de los Partidos y Movimientos Sociales agrupados en el Pacto Histórico, las “Casas Electorales” que representan la política tradicional en el departamento, han venido maniobrando posturas desde hace mucho tiempo, para crear una Candidatura Única con estrategias sofisticadas que les permita quitarle a los alternativos el manejo de la Gobernación del Departamento y la Alcaldía del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.

Recapitulemos: Con posterioridad al “Pacto de Ciénaga” y sus seguidas reuniones, primero en Fundación y últimamente en Pivijay, se dio un acuerdo entre los jefes de las tendencias de derecha, entre ellas, el Partido Liberal, Cambio Radical, el Partido de la U, el Centro Democrático y al que se asomó también el Partido Conservador, para elegir entre los precandidatos Franklin Lozano, Eduardo Diazgranados, Juan Carlos Dávila y Mallath Martínez, un Candidato Único a la Gobernación que les permitiera recuperar ésta, para el interés de sus Partidos. Pero para el asombro de estos grupos, en días pasados, en un evento bastante concurrido, la Presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro y el Representante Hernando Guida Ponce del Grupo de los Diazgranados, como se comenta en los bordillos de la bahía más linda de América, dieron “Golpe Traqueto” a sus colegas de coalición, al levantarle los brazos y proclamar como Candidata a la Gobernación, a la exconcejal del Distrito de Santa Marta y actual Diputada del Departamento Elizabeth Molina del Partido de la U, que no estaba en la lista de precandidaturas y que de todos es sabido, es ficha del exsenador Eduardo Pulgar, personaje este, sancionado, inhabilitado y condenado por Corrupción, de acciones soberbias e involucrado en varios escándalos durante su vida política, que en el Senado se hizo famoso con su frase “cómo voy yo ahí” y que desde “su centro de reclusión” (su casa) viene participando en política y específicamente en este departamento donde ha extendido su radio de manipulación y su red de corrupción a varios municipios desde algunas Alcaldías ganadas en las pasadas elecciones regionales.

-Publicidad.-

Con esta jugada de Pulgar, las otras “precandidaturas” de la coalición de derecha, quedaron congeladas, como estupefactas y por varios días hubo silencio absoluto. Se especulaba sobre el futuro de dichas precandidaturas y todo parecía indicar que las propuestas de “recursos” y las negociaciones burocráticas entre “los Duros” los llevaría a abdicar sus aspiraciones para apoyar a Molina, pero hoy en el “debate” electoral callejero, dicen los que saben, que la candidatura de la actual diputada no cuaja e incluso se rumora en las esquinas que “el atentado que padeció”, no es más que una burda acción “publicitaria” desesperada para posesionar su nombre, que no ha pegado, lo que revivió las apetencias de los precandidatos iniciales que incluso, hasta “para marcar diferencia” y aparentar ser independientes, recolectarán firmas.

Ahora entiendo la filosófica frase de doña Cleo, la de las arepitas de queso en el Mercado de Santa Marta: “Preparémonos porque la chusma viene con todo”.

Publicidad.