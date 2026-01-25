En Colombia cobramos mal

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. El tópico del Profe. Cada día nos repiten algo como si fuera verdad revelada: Que el Estado está quebrado, que no hay plata, que el Gobierno es irresponsable. El problema es que esa narrativa se repite tanto que parece incuestionable. Pero hay una pregunta básica y profundamente política que casi nadie quiere hacer ¿Quién creó realmente esa crisis?



Porque cuando un Congreso hunde una reforma tributaria que buscaba recaudar entre 12 y 16 billones de pesos, y luego acusa al Gobierno de no tener con qué financiar salud, educación y programas sociales, eso no es un debate técnico, es sabotaje político. Lo dicen los propios datos del Ministerio de Hacienda, el hueco fiscal no apareció por magia, se produjo tras decisiones legislativas concretas, con responsables claros.



Y mientras se instala el relato del “Estado quebrado”, se oculta un hecho clave, Colombia recauda menos del 20 % del PIB en impuestos, muy por debajo del promedio de la OCDE, que supera el 33 %. ¿Estamos quebrados? No. Estamos cobrando mal. Y esa diferencia no es técnica, es política. De eso trata esta columna, pues solo en la medida de que contemos con una ciudadanía crítica, empoderada y comprometida con lo público lograremos avanzar en el propósito de hacer de Colombia un verdadera República Democrática.

