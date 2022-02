En campaña, el trompo de poner siempre es el campesino

Los candidatos que hablan del campo no conocen qué es un azadón, un machete o un canasto de recoger café, ni de fumigadoras, de sudor. No saben qué necesitan

Por: FRANCISCO ALBERTO BEJARANO MORENO

febrero 18, 2022

Algunos campesinos de hoy olvidaron lo que sus ancestros sufrieron para mantener a sus familias, cuidarlas de los grupos al margen de la ley. No podemos olvidar que desde la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, compatriotas enceguecidos por la bandera roja o azul se mataron sin una justificación lógica.

Posteriormente, se crearon movimientos de bandoleros, guerrilleros como las Farc, Quintín Lame, EPL, ELN, M-19 y otros menores que delinquían a fin de conseguir dinero para financiarse y mantenerse. Después llegaron los paramilitares. A muchos, aunque han causado terror, muerte y víctimas, se le han perdonado delitos y se les ha entregado dinero para sobrevivir, como en el caso del M-19, las Farc, otros y hasta los paramilitares.

Muchos campesinos aguantaron los robos de ganado, el destierro y hasta la muerte por no compartir ese tipo de presión de las armas. De hecho, el Estado los convirtió en cómplice obligados, ya que su casa era utilizada como trincheras del delincuente.

¿Cuántos candidatos hoy están apoyados por el narcotráfico y dictadores que dejan solo migrantes porque destruyeron sus países? ¿Cuántos campesinos siguen a estos candidatos sin saber cuál es la realidad de sus propuestas, muchas veces exageradas y mentirosas? ¿Serán capaces de apoyar a personas que desconocen la realidad del país y solo utilizan gritos y engaños electorales?

¿Sabrán los candidatos cómo se maneja la pirámide pensional y que los dineros de las reservas de pensión fueron robados por los políticos hace años y él no hizo nada para evitarlo? ¿Sabrán los campesinos que sus maestros también están siendo amenazados con quitarles la pensión?

Es triste, pero, a veces, los campesinos son ignorantes de la realidad, no saben de macroeconomía, ignoran de dónde sale el dinero; no saben que parte del Estado sobrevive del petróleo, o desconocen por qué otros países nos ganan en costos de producción y por eso nos venden muy barato o desconocen que México destruyo sus tierras por cultivar aguacate en cantidad. Así, son siempre utilizados para ejercer su derecho al voto con engaños y mentiras.

Los campesinos desconocen que cambiar el mundo de la noche a la mañana es imposible porque la globalización es la que manda en los procesos económicos mundiales.

La estrategia de crear el odio contra la sociedad que produce empleo pretendiendo conseguir votos es la más utilizada; quienes lo hacen disfrutan de los impuestos del pueblo cuando han sido congresistas o empleados públicos que dirigen o proponen la corrupción. El campesino desconoce cómo es el juego entre ellos.

Ahora les ofrecen hasta dinero para sembrar, pero los amenazan si no cumplen los proyectos a devolver con intereses los dineros. Es lo mismo que ha hecho siempre el banco agrario. Es el cuento de siempre utilizado en la compra de votos.

El campesino seguirá siendo el trompo de poner que recibirá el castigo de los demás trompos, que harán hueco en la madera y lo mantendrá aporreado y olvidado.

Así las cosas, los candidatos desconocen que el campesino lo que primero necesita es una excelente salud que se da con la asistencia médica verdadera en sus lugares de origen a donde deben llegar los especialistas y medicinas para que no los obliguen a ser más pobres pagando trasporte por toda Colombia. Si no se trabaja por la salud, no se les está cumpliendo.

El campesino necesita carreteras de verdad y no trochas que nunca se superan; trasporte bueno y barato porque hoy el trasporte en los campos es demasiado caro; combustible económico que no encarezca el producto, necesita una verdadera educación que convierta el campo en centros agrícolas verdaderos. Necesita buenos inspectores de policía que no se apropien de sus tierras. Necesita verdadera presencia estatal y políticos que hayan sufrido de lo mismo que ellos padecen. Seguridad en los campos y no enfrentamientos bélicos. Insumos baratos para producir barato.

El campesino necesita paz para trabajar y superarse. Necesita precios estables que mantengan la utilidad de su sacrificio y no la mentira del precio del café que baja cuando hay Cosecha y sube cuando no hay que vender.

El campesino necesita menos intermediación que encarece el producto y castigos al citadino que compra caro. El campesino necesita apoyo para el comercio del resultado de su trabajo.

Una reforma agraria que nunca se ha dado con buenas soluciones es lo más importante. De no hacerse, la producción de coca continuará, porque es el cultivo que más protege la economía de esas familias que no se superan sembrando plátano, u otra alternativa alimentaria que no deja dividendos.

El campesino no necesita más políticos con trompa de dragón bíblico, que expelen veneno y fuego contra sus propios coterráneos que son confundidos, amenazados, atemorizados por el miedo, el odio y la venganza.

Los candidatos que hablan del campo no conocen qué es un azadón, un machete, o un canasto de recoger café, ni de guadañas o fumigadoras, ni saben de sudor, ni sufren los inviernos, ni el verdadero sacrificio de producir alimento para las ciudades.

El campesino necesita políticos que no tengan miedo de llegar a sus lugares de origen y recuerden que los delincuentes de cuello blanco son los más protegidos, que andan custodiados y entre vehículos de alta gama y polarizados, porque olvidaron que se necesita es paz y reconciliación para un mejor futuro de Colombia.

El campesino debe ser una fuerza viva por el bien del campo que no respalde candidatos que con el tiempo les traigan mas desengaños, tristezas y sufrimientos por no saber elegir.