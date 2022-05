En bola: así recorre las calles de Cali un abogado para representar la desnudez de un mal gobierno

Por: Germán Peña Córdoba |

mayo 12, 2022

Es la sensación en las redes sociales, El Beringo azota las calles de Cali y clama justicia social, clama por un mejor país y solicita restablecer la relativa paz que se había logrado.

Preferiría que el personaje de Fernando el Tuto Giraldo se llamara, como se pronuncia y como es acogido popularmente el término, "Biringo", y no como manda justamente la RAE (Real Academia de la Lengua): Beringo. Bueno, pero no es hora de enredarnos en discusiones semánticas.

El personaje es representado magistralmente por el abogado Fernando Giraldo, que con buenos dotes histriónicos protesta en Cali por el desgobierno que vivimos.

El Biringo encarna la insatisfacción de un pueblo que se cansó, de vivir una situación insostenible, las neveras vacías, los alimentos por las nubes y a su vez, toca presenciar el grotesco espectáculo de desaparecer 70.000 millones de pesos del internet para las escuelas públicas.

Ante todo este desangre, Fernando decidió lanzarse a las calles de Cali representando la desnudez en que nos dejó la corrupción y el mal gobierno.

En paños menores recorre calles, acompañado de un efectivo equipo de perifoneo, un altavoz en la mano derecha, dos largos cartelones que llegan casi al piso y le cuelgan de sus hombros cubriéndole su pecho y su espalda lanza temerariamente vivas a Gustavo Petro, el candidato más opcionado.

Los cartelones descritos portan en sus superficies un claro e inmenso mensaje escrito con letra roja: "Así nos dejó en este desastroso gobierno: en físicos pañales".

¿Quién está detrás de Fernando?

Fernando es un hombre emotivo, noble, de acción, simpático y alegre que con vehemencia invita a votar por Gustavo Petro y Francia Márquez.

El personaje el Biringo recorre con osadía sitios populares de la ciudad de Cali: la Galería Santa Helena, La Foresta, Alfonso López, galería Alameda y últimamente ha desafiado el centro de Cali y ya lo hemos visto arengando en la Plaza de Caicedo y las Calles 12 y 13.

Estuvo presente en la plaza Jairo Varela el día de la adhesión del Liberalismo al Pacto Histórico: ¡fue la sensación!

La original actitud que representa el Biringo como personaje se expone a ser víctima del rechazo o eventualmente, ser agredido e insultado por simpatizantes no afectos a la causa que Fernando pregona; es algo que afortunadamente no ha sucedido; contrario a eso, Fernando es aceptado y arropado con apoyo en su digno propósito.

Pero es tal la simpatía que despierta la campaña de Giraldo que ya su causa tiene miles de admiradores tanto de manera presencial como virtual; en redes sociales sus seguidores aumentan cada día más, porque su causa es la nuestra, es la de todos y él hace lo que casi nadie se atreve a hacer: defender con vehemencia lo que para él considera justo.

En respuesta a esto, recibe el apoyo masivo; rodeado de mucha gente manifestando gran simpatía e identidad con los fines que persigue esta valla ambulante. Es una publicidad política no pegada muy efectiva, que además, adicional a eso, expone con efectiva pedagogía, argumentos reales que soporta el generalizado descontento.

Fernando, con su denodado trabajo, representa mínimo lo que hacen 20 costosas vallas ancladas en sitios estratégicos. Contrario a eso, lo de Fernando es la calle, deambular, trasegar y publicitar de manera efectiva. Para la campaña progresista es un gran aporte que ostensiblemente se reflejará en votos.

Me cuento entre los admiradores de Fernando Giraldo.

Vamos con toda, es indudable que en ciertas oportunidades se da papaya, pero eso es natural porque todo no puede ser perfección. En una campaña polarizada, donde no priman los argumentos si no la efectividad del ataque personal, donde no se vota por partidos fuertes y programas sino, que se vota por personas, es normal que la expectativa se centre en la próxima metida de guayos y la papaya que brinda la contraparte.

Pero lo anterior, no es óbice para seguir adelante y con personajes como el Biringo azotando las calles de Cali, llevando efectivamente el mensaje, se vislumbra la luz al final del túnel: es la luz que nos trae el cambio