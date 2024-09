En Barranquilla hurtan celulares y billeteras por doquier

Por: JAIME VELEZ GUERRERO |

septiembre 03, 2024

La urbe, sin duda, está en manos de la delincuencia especializada en hurtar teléfonos celulares, carteras, billeteras, cadenas o collares de oro, relojes y, en última instancia, hechos que incluyen los delitos contra la propiedad o patrimonio económico. No obstante, el primer objetivo de estas estructuras criminales en Barranquilla son los móviles, que toman ilegalmente en las estaciones y autobuses de transmetro. Los delincuentes suelen ser venezolanos y colombianos que han seleccionado estos lugares como «caldo de cultivo» debido a la ausencia de seguridad y la facilidad de ingresar ilícitamente. Todo esto con motivo de eliminar las puertas de cierres en esos sitios.

Las organizaciones delincuenciales que hurtan los teléfonos celulares no solo van por el dispositivo, sino también por toda la información privada que las personas almacenan en el móvil, tales como correo electrónico, contraseñas bancarias, mensajes y otros. Esto podría ser utilizado por estas bandas criminales para extorsionar o apropiarse de sus cuentas digitales.

Debido a los reiterados hurtos efectuados en esta localidad, la población se encuentra en un estado de pánico colectivo. Por consiguiente, no desean ser víctimas de tal acto, ya que la mayoría de los miembros de estas organizaciones poseen armas blancas y de fuego. Hasta el momento, no se han obtenido resultados satisfactorios por parte de las autoridades policiales, de investigación criminal ni de la alcaldía distrital de Barranquilla, lo cual resulta sumamente preocupante, por tanto, parece que desconocen la cifra negra del delito, es decir, los hechos delictivos que no se denuncian, algo que no está presente en la estadística oficial de las instituciones estatales. En última instancia, ¿Qué entidad responderá a las interrogantes concernientes a los dispositivos móviles sustraídos diariamente y recuperados en la ciudad? ¿Cuántos delincuentes son detenidos por ese hecho punible? ¿Es que el centro comercial fedecafe es un lugar de receptación? Si la gente no es escuchada, entonces habrá que establecer como prevención la creación de bolsillos internos en el pantalón y la inclusión de corredera.

El alcalde de Barranquilla, Alex Char, consideró que, mediante la vinculación a su equipo de gobierno de tres generales retirados de la policía nacional, los resultados en cuanto a la seguridad serían beneficiosos en corto y mediano plazo. Sin embargo, no ha sido así, ya que la urbe se encuentra en un estado de extrema criminalidad. En mi opinión, fue un craso error haber traído desde Bogotá a los exfuncionarios policiales, ya que han perdido su posición de mando y, por ende, de la operatividad.

Otra cuestión que está contribuyendo a fomentar la inseguridad en los autobuses de transmetro es el nuevo diseño en las estaciones, debido a que se abolieron las puertas de sensores, ya que cuando llagaba el medio de transporte, esta abría automáticamente, y al momento de irse se cerraba. Ahora no existe, y las personas ingresan con facilidad, al igual que los delincuentes. Los contratistas del denominado programa sube t no pueden realizar otras acciones que hacerse de la vista gorda, pues estos surgieron para promover el conocimiento pedagógico y cultural del sistema, no para brindar seguridad.

La carencia de medidas adecuadas en toda la infraestructura del transporte masivo ha provocado la propagación de hurtos, dado que los delincuentes se encuentran «como Pedro por su casa», careciendo de vigilancia constante policial y privada, ausencia de cámaras, ventas estacionarias (dentro y entrada de estaciones), falta de un sistema radial que emita mensajes para prevenir el hurto. No obstante, es preciso también modificar la legislación penal, para que no sea permisiva ante el delito, de igual manera extirpar la impunidad y corrupción en lo judicial.

En relación con el hurto masivo de celular, resulta crucial que los países latinoamericanos y caribe unifiquen la legislación tecnológica con el fin de que las compañías fabricantes de estos dispositivos emitan una señal de destrucción del aparato hurtado. En términos tecnológicos, es factible llevar a cabo esta tarea debido a que en la actualidad están emitiendo la afectación del móvil, con el fin de no durar más de tres años.

Es necesario llevar a cabo la vigilancia mediante drones de seguridad, lo que permitirá una mayor eficiencia en el ámbito táctico y operativo policial. A través de esta columna periodística, solicito a las autoridades competentes no claudicar ante los reiterados y violentos ataques de las estructuras delincuenciales que hurtan por doquier.

Las motocicletas son, sin duda, el medio de transporte que utilizan los criminales para despojar a los ciudadanos de sus pertenencias. En el norte de la urbe, los malhechores se camuflan como repartidores de productos a domicilios o delivery. Quizás muchos ejercerán doble actividad, una legal y otra ilícita. En el sur de la ciudad, algunos mototaxistas roban a sus clientes, pero cuando estos hacen sus caravanas nocturnas, infringen una pluralidad de delitos.