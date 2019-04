¿Empresarios unidos contra el Burger Master?

Según una publicación en la cuenta de Instagram del bloguero Tulio Zuloaga habrían varias cadenas hamburgueseras organizando un festival paralelo al ya famoso Burger Master, que con solo dos versiones se convierte en uno de los más esperados por comensales de las principales ciudades del país.

El Burger Master es un evento de una semana durante la cual varias hamburgueserías pequeñas venden una hamburguesa de su carta a un precio especial para que los comensales puedan hacer un recorrido y elegir a las mejores. Los participantes son elegidos por los seguidores del Tulio Zuloaga en sus redes sociales. Cada restaurante puede ganar en promedio unos 30 millones durante el Burger Master. La primera versión se hizo en 2017 y vendió aproximadamente unos $3.500 millones de pesos en hamburguesas. La segunda, en 2018, vendió cerca de 15.000 millones. La de 2019 será del 29 de abril al 5 de mayo y tendría molestas a cadenas como El Corral y Burger King, cuyas ventas caen durante la semana del Burger Master y en días posteriores.

La publicación, que se encontraba en el Instagram de Tulio Zuloaga y en su Facebook fue borrada entre el viernes en la noche y el sábado 20 de abril en la mañana sin ninguna explicación al momento. Esto era lo que decía:

“

Parece mentira: nos quieren AGUAR la fiesta!

¿Será verdad tanto dolor? Mientras aquí se trabaja con y para los emprendedores, me dicen que varias hamburgueserías y empresarios (de los grandes, de los industriales, de los famosos), que se han aliado para confundir y aprovechar, y han montado festivales de hamburguesas comenzando justo la semana antes del #burgermasterco y extendiéndose a las mismas fechas… calladitos, actuando de equívoca manera: ¿pero qué necesidad tenían de hacer algo así?

Qué dolor, vuelvo y digo, no porque no puedan hacer sus festivales y sus ofertas, por supuesto que SÍ (es derecho de cualquiera replicar lo bueno), pero ¿hacerlo justo en las mismas fechas del @burgermasterco? ¿hacerlo con la intención de quitarle brillo a los emprendedores, opacar su espacio y lucrarse de su esfuerzo, de su trabajo, de su inversión y publicidad?… no me parece justo, no me parece ético ni real!

Cómo diría el maestro Molina: “puede ser legal, pero jamás será elegante” (la eterna lucha de David contra Goliat).

¿Qué le digo a mis valientes hamburgueseros? Fuerza y Bondad! Serviremos las mejores hamburguesas y lo haremos sin pasar por encima de nadie, con la misma lealtad, con el mismo cariño, con la misma entrega y respeto con el que hemos trabajado sin parar.

Jamás creí que tendría que decir esto: POR FAVOR, mis queridos amigos y amigas, no se dejen confundir, la verdadera fecha del BURGER Master es del Lunes 29 de Abril al Domingo 5 de Mayo en los restaurantes elegidos por cada uno de ustedes para el BURGER Master (en 13 ciudades de nuestra patria). Cada uno de ellos se ha estado preparando para ofrecerles lo mejor de lo mejor (no es justo que otros lleguen solo a aprovechar).

Fíjense por favor que cuando visiten una hamburguesería, tenga el sello: “participante oficial del @burgermasterco”, que exhiba los banderines en la puerta y que realmente esté en la APP TULIO Recomienda! Descárguenla desde AppStore o desde GooglePlay.

Ustedes saben: no soy un tipo de críticas y no me quejo; pero hoy debo defender a mis hamburgueseros: JUNTOS seremos un equipo INVENCIBLE”