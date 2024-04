Emilio, el hijo del goleador Víctor Hugo Aristizábal que quiere continuar con el legado de su padre

.Publicidad.

El 12 de julio de 2008 fue un día triste para toda la fanaticada de Atlético Nacional. Ese día, Víctor Aristizábal, el máximo goleador colombiano de la historia, dijo adiós a su vida como futbolista profesional y colgó los guayos ante los miles de hinchas que alguna vez gritaron sus goles. En medio de ese mar de gente, también estaba Emilio Aristizábal, el hijo de Víctor Hugo Aristizábal, quien con apenas 2 años estaba abrazado a su padre y era la esperanza para el futuro.

Pues bien, 16 años después, esa esperanza se convirtió en realidad y ahora es Víctor Hugo quien está pendiente de la grama del Atanasio Girardot para ver a su hijo jugar con el equipo de sus amores. Con 18 años de edad, el joven jugador decidió seguir los pasos de su progenitor y dedicarse a inflar redes. Su debut fue en 2023, pero en este 2024 ha obtenido mayor protagonismo gracias a la llegada de Repetto, que lo vio como una alternativa a la mala situación del verde paisa.

Los inicios de Emilio, el hijo de Víctor Hugo Aristizábal, en la escuela de su padre

Como buen hijo de un futbolista, Emilio Aristizábal empezó a patear balones desde muy pequeño. Nació en 2005, cuando su papá aún estaba activo, y en contadas ocasiones se le vio correr por el césped del Atanasio Girardot para compartir con él la pasión por el balompié. Aun así, no fue hasta que cumplió 6 años que se metió de lleno a entrenar, en la Escuela Aristigol, en donde empezó como extremo pero, teniendo al mejor maestro, comenzó a desarrollar habilidades natas de un delantero centro.

Emilio Aristizábal junto a su papá en la cancha del Atanasio Girardot, casa de Atlético Nacional. Foto: @aristigol09

Así fue como, de la mano del equipo de su papá, el joven jugador empezó a disputar sus primeros torneos, no sin antes cumplir una regla: tenía que jugar con futbolistas 2 años mayores que él, para tener la capacidad física que se necesita en una carrera profesional. Entonces disputó torneos sub-13 con 11 años, y así sucesivamente, hasta llegó un veedor de Atlético Nacional, le vio cualidades, y lo llevó a la escuela del equipo paisa para que siguiera mejorando su talento de cara al arco contrario.

La conquista de Nacional sin ayuda de su padre

Ya en la escuela verdolaga, Emilio Aristizábal dio de qué hablar, siendo campeón infantil en algunas ocasiones. Pero, aunque ya estaba vistiendo los colores verde y blanco, aún no pertenecía al club de manera oficial. No fue hasta 2019 que Camilo Pérez, uno de los scoutings de Nacional, lo tuvo durante dos meses haciendo pruebas y finalmente lo llevó a la inferiores menores. En ese proceso, Víctor Hugo estuvo lo más alejado posible, pues quería que su hijo lograra cumplir su sueño por mérito propio, y no por ser su hijo.

Entrenando ya en las inferiores de Nacional, el delantero supo dar cátedra de todas las enseñanzas que le dio su papá en la Escuela Aristigol y que, claramente, le daba día tras día en los entrenamientos con el equipo. En los 4 años que estuvo en el equipo juvenil, logró alzar trofeos y convertirse en goleador, y hasta llamó la atención de algunos equipos de la Liga BetPlay y del Torneo BetPlay, que lo tentaron a irse de Atlético Nacional e iniciar su carrera profesional lejos de Medellín.

Aun así, Emilio supo esperar su momento y en 2023 fue llamado por el brasileño Paulo Autuori para formar parte de la primera plantilla del club. Su debut fue contra Millonarios, en un amistoso, y desde ese momento empezó a ser tenido en cuenta por la dirigencia técnica. A finales de ese año disputó otros compromisos, más que todo de Copa Colombia, logrando su primer título con Atlético Nacional, curiosamente, frente al embajador.

La llegada de Repetto y su confianza en Emilio Aristizábal para levantar a Nacional

Con la llegada de Pablo Repetto, el 2024 pinta muy bueno para el joven delantero de 18 años, quien ha tenido un protagonismo más que notable en el equipo titular del cuadro verdolaga. Como es sabido, la institución no pasa por su mejor momento, y el entrenador uruguayo decidió confiar en él como una alternativa fresca para el ataque del rey de copas. El DT lo ha puesto como titular en 3 ocasiones, y desde la prensa ya empiezan a hablar de sus cualidades.

Así las cosas, el hijo de Víctor Hugo Aristizábal ha disputado 4 partidos seguidos en el equipo de Repetto, logrando una asistencia en el encuentro que Nacional le ganó a Jaguares 2-0. El delantero sabe que el equipo está en la cuerda floja y que el paso a los cuadrangulares semifinales no es fácil; pero espera que con el perrenque y la calidad que ha demostrado, pueda poner su granito de arena para que este agonizante Nacional vea una luz en este semestre.