Itaú y Caja Social, otros dos bancos multados por abusar de sus clientes

.Publicidad.

Los bancos no pueden cobrar servicios que nunca prestaron a sus clientes. La Superintendencia Financiera, bajo la dirección de César Ferrari, mantuvo la sanción al Banco Caja Social por no manejar con rigor las tarjetas débito y crédito. A finales del año pasado, la Super actuó con una resolución del once de octubre del 2023 en la que le negó al banco la petición de disminuir el valor de la amonestación. Esta sanción había sido por $ 450 millones por la queja de varios clientes por no haber recibido los montos solicitados de los cajeros automáticos, y que además fueron descontados de sus cuentas.

Algo similar pasó con las tarjetas crédito de los clientes del Caja Social, dichas eran rechazadas a la hora de pagar en el establecimiento, luego llegaba el cobro como si la compra se hubiera completado. La superintendencia exigió reconocer los dineros adeudados a los clientes y además decidió multar al banco por $ 450 millones.

..Publicidad..

El proceso fue cuidadoso. Una vez la Superfinanciera se enteró del problema tomó cartas en el asunto. En primera instancia, averiguó el monto recaudado y la cantidad de meses que duro la práctica. En segundo, impulsó una sanción contra el banco por determinarse que dicho no puede cobrar por transacciones inexistentes. El banco buscó cambiar la decisión, el recurso interpuesto expresó el deseo de disminuir el valor de la amonestación; no obstante, la intendencia no encontró motivos validos para cambiar de parecer. El banco ni siquiera había devuelto la totalidad de los $ 692 millones que le debía a los clientes; tenía pendiente por devolver $ 436 millones, más de la mitad. Por la situación anterior la Superfinanciera decidió mantener la multa.

...Publicidad...

El banco brasilero Itaú también recibió una sanción de la Super

Los brasileros del Banco Itaú aterrizaron en Colombia en el 2017. Una de las ciudades en las que arrancó el negocio carioca fue Cali, sin olvidar su expansión en servicios financieros, sobre todo con cuentas empresariales.

....Publicidad....

El presidente de Itaú Colombia, Baruc Sáez, recibió el golpe por parte de la Super en cabeza de Ferrari. El 27 de octubre de 2023 recibió la resolución que multaba al banco por un valor de $ 400 millones. El banco se había excedido en el cobro de interés en el servicio de leasing, mecanismo usado para comprar vivienda.

Los afectados alcanzaron, según la investigación de la Super, los 4.264 clientes. La vigilancia de los bancos y entidades financieras por parte de la Super es minuciosa porque está en juego la credibilidad del sistema financiero.