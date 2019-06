Emel Rojas y Enrique Peñalosa enfrentados por la prohibición del asbesto en Bogotá

El pasado domingo 2 de junio, en el Concejo de Bogotá se aprobaron varios proyectos presentados que tenían como objetivo prohibir el asbesto, una sustancia cancerígena, en las obras públicas de Bogotá.

En el seno del Concejo de Bogotá, las iniciativas lideradas por el concejal cristiano Emel Rojas de Colombia Justa Libres no tuvieron problema alguno. Sin embargo, la controversia entre el cabildante Rojas y la administración distrital surgió cuando por intermedio de la Secretaría Jurídica se le comunicó al Concejo que la alcaldía no apoyaba la iniciativa dado que afectaría los proyectos de vivienda en la ciudad y además porque según ellos el distrito no era competente para regular la materia.

Inmediatamente el concejal Emel Rojas protestó este concepto pues, según él, “el Concejo es competente para prohibir el asbesto en Bogotá en el marco de las licitaciones de obras públicas tal como la lo hicieron los municipios de Villa de Leyva, Tunja, Samacá, Chivatá, Tibasosa, Moniquirá, La Mesa, El Colegio y Lorica”. Así mismo, señaló a los funcionarios de la administración distrital de no tener un compromiso claro por la salud de los bogotanos.

Por ahora la controversia sigue abierta, el cabildante ha afirmado en su cuenta de Twitter que “darán la pelea por prohibir el asbesto en los contratos de obras públicas hasta el final”.

Por lo pronto quedamos a la espera del segundo y definitivo debate en la plenaria del Concejo de Bogotá.

