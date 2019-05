Emel Rojas, de Colombia Justa Libres, el más juicioso del Concejo de Bogotá

Personalmente nunca me ha gustado la combinación entre religión y política, es por esto que desde que empezó el actual periodo en el Concejo de Bogotá me dispuse a realizar un seguimiento a los cristianos electos en dicha corporación. No puedo ocultar que mi intención era estar al acecho de cualquier error que pudieran cometer los políticos cristianos electos. Para esto decidí hacer un estudio continúo del informe de Concejo Cómo Vamos que mide los concejales y partidos políticos en su desempeño en el cabildo distrital.

A la fecha, el informe de dicha organización integrada por El Tiempo, Universidad Javeriana, Cámara de Comercio de Bogotá y Fundación Corona ha realizado seis calificaciones una por semestre, las cuales arrojaron para mí resultados sorprendentes. Digo sorprendentes porque personalmente voté por Hollman Morris, pero los resultados de la calificación dejaron mal parado mi voto.

Continuando con los resultados, me di a la tarea de juntar lo seis informes y hacer los promedios de todas las bancadas, obteniendo lo siguiente:

Viendo los resultados con el promedio de calificación de los seis informes, sentí que aquello a lo que llaman “karma” me visitó, pues quería que los cristianos como Emel Rojas de Colombia Justa Libres estuviesen en los últimos puestos, pero realmente quien está de último es por quien yo voté en 2015.

No quiere decir lo anterior que vaya a votar por ellos, eso debe quedar claro, lo que realmente nos señala es que partidos como Colombia Justa Libres están haciendo la tarea. ¿No pensarán nuestros dirigentes de izquierda en hacer un alto en el camino y ser reflexivos con este tema? Creo que hemos perdido un poco el rumbo, nos hemos concentrado en las redes sociales y las cámaras, pero el trabajo por el que se les pagamos a los políticos no es ese.

Entonces, si soy de izquierda y lo sigo siendo, se preguntarán ustedes por las razones de la presente nota, la respuesta es simple: la escribí porque si queremos ser más reflexivos en nuestra democracia, debemos tener en cuenta estas cosas. Es por esto que muy a mi pesar debo decir: “Felicitaciones, Emel Rojas. Felicitaciones, Colombia Justa Libres”.

