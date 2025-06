Ellos son los dueños de Fortezza: la única pizzería colombiana que entró entre las 100 mejores del mundo 

Anuncios

Hay recetas que nacen para quedarse, y hay proyectos gastronómicos que logran derribar fronteras. Fortezza, una pizzería con alma italiana y corazón colombiano, es uno de ellos. Esta semana, el restaurante bogotano hizo historia al entrar en el prestigioso listado de The Best Pizza Awards 2025, donde ocupa el puesto número 80 entre las 100 mejores pizzerías del mundo. El anuncio se realizó durante una ceremonia celebrada en el corazón del East End Studios de Milán, Italia. Además, es la única colombiana en el ranking. Conozca a los esposos dueños de Fortezza que lo hicieron posible.

Pero este reconocimiento no vino solo. En el mismo evento, Carmine Tangredi, arquitecto italiano y chef al frente de la cocina de Fortezza, fue seleccionado entre los Top 100 Pizza Chefs in the World, un título reservado para los grandes íconos del oficio como Franco Pepe, lo que convierte a Fortezza en la primera pizzería colombiana en alcanzar semejante nivel de distinción internacional.

El galardón fue entregado por un panel independiente de 512 expertos de 60 países, quienes evaluaron criterios como técnica, autenticidad, innovación y pasión. No hubo patrocinadores ni marcas de por medio, solo el compromiso por encontrar las mejores propuestas en torno a un plato tan universal como lo es la pizza.

Fortezza se caracteriza por no replicar la tradición napolitana, sino reinterpretarla. Con una masa de larga fermentación, ingredientes de altísima calidad, bordes altos y esponjosos y una filosofía artesanal.

“Este logro es una confirmación de que en Colombia sí se pueden hacer cosas extraordinarias si se trabaja con respeto por la materia prima, la técnica y el oficio”, dijo Tangredi tras recibir el reconocimiento.

Junto a su esposa y socia, la arquitecta colombiana Daniela Hoyos, inició este proyecto vendiendo pizzas congeladas. Hoy, Fortezza es uno de los destinos gastronómicos más queridos de Bogotá y comienza una nueva etapa de proyección global.

Dueños de Fortezza: un negocio en familia que es un completo éxito

La historia de Fortezza es también la historia de un sueño compartido. Tangredi y Hoyos, ambos arquitectos, comenzaron esta aventura impulsados por su amor por la comida italiana. Lo que empezó como una idea de negocio para replicar en casa los sabores de una buena masa mediterránea, se transformó en un restaurante que celebra la innovación sin abandonar la esencia de la tradición.

“La clave de nuestro éxito ha sido la dedicación obsesiva al detalle”, cuenta Tangredi. “Llevamos más de tres años perfeccionando nuestra masa y buscando los ingredientes ideales para poder ofrecer una auténtica pizza contemporánea.” Esa autenticidad y ese compromiso con la calidad son los pilares sobre los cuales se ha construido el reconocimiento internacional.

Para celebrar este hito, Fortezza ha preparado una cena a cuatro manos junto al chef Daniele Gagliotta, campeón mundial de Pizza DOC 2024, que se realizará el próximo 28 de junio en su restaurante ubicado en la Carrera 12a #77-37, en el sector de Quinta Camacho. Será la primera de varias experiencias gastronómicas conmemorativas que tendrán como objetivo agradecer al público colombiano por su respaldo incondicional.

Fortezza no se detiene. El éxito de la pizzería ha dado pie a la apertura de Fortezza Pastificio, un nuevo restaurante especializado en pastas frescas, también ubicado en Bogotá. La idea es seguir ampliando el concepto de cocina italiana contemporánea en Colombia, combinando técnica, creatividad y el sabor de ingredientes frescos y orgánicos.

“Queremos mostrar que la pizza puede ser alta cocina. Y que Colombia puede ser un epicentro gastronómico internacional”, afirma Daniela Hoyos. Esta visión los ha llevado a proyectar nuevas colaboraciones con chefs internacionales y a buscar posicionar a Fortezza como la mejor pizzería contemporánea no solo de Colombia, sino del continente.

Para Tangredi, este reconocimiento no es un punto de llegada, sino de partida. “Queremos seguir evolucionando, organizando cenas temáticas, encuentros culinarios y, sobre todo, manteniendo el estándar que nos trajo hasta aquí. Este proyecto es el resultado de mucha pasión, dedicación y trabajo.”

Y con eso, Fortezza no solo se ha convertido en una de las mejores del mundo. También ha logrado algo más grande: demostrar que la excelencia no tiene nacionalidad y que Colombia puede escribir su propio capítulo en la historia de la gastronomía mundial.

