Ella fue la única mujer que enamoró al papa Francisco mucho antes de que fuera un religioso

Un amor imposible lo llevó a convertirse en sacerdote y luego papa. Le pidió matrimonio a través de una carta, pero los padres de ella no estaban de acuerdo

Antes de convertirse en el líder espiritual de más de mil millones de católicos, hubo una mujer que enamoró al papa Francisco, un amor juvenil que lo marcó profundamente. Se trató de Amalia Damonte, una vecina de su barrio en el porteño de Flores, en Buenos Aires. Mujer que fue la destinataria de una tierna e inocente propuesta de matrimonio que, años más tarde, tomaría un significado muy trascendental en su vida como religioso.

Tenían apenas 12 años cuando Jorge Mario y Amalia compartían tardes de juegos y caminatas, en una relación inocente de amistad, de esas que se suelen tener en la niñez. Sin embargo, para Bergoglio, el sentimiento iba más allá. En una ocasión, le escribió una nota en la que le declaraba su amor y le expresaba su deseo de casarse con ella. “Si no me caso contigo, me hago cura”, le dijo, como recuerda Amalia en la entrevista que concedió.

Amalia Damonte y Jorge Mario Bergoglio

Lo que parecía una declaración romántica terminó siendo una decisión trascendental. Los padres de Amalia, al enterarse del contenido de la nota, le prohibieron seguir viendo a Jorge Mario. Aquella separación temprana no solo representó el fin de su corta historia, sino también, en cierto modo, el inicio del camino que llevaría a Bergoglio al sacerdocio y, décadas después, al papado.

¿Qué pasó con la única mujer que enamoró al papa Francisco?

Amalia Damonte, ya en su vejez, aún guarda con afecto el recuerdo de esa época. Aunque nunca volvió a ver a Bergoglio, asegura que lo admiró siempre, incluso antes de que se convirtiera en el primer papa latinoamericano. “Era un chico bueno, educado, correcto”, relata. También conserva en su memoria la imagen de aquel joven delgado y de rostro serio que, con apenas 12 años, fue capaz de hacer una promesa que cumpliría al pie de la letra.

El entonces cardenal Bergoglio en la basílica de Nuestra Señora de Luján, en 2008

A pesar de la fugacidad del vínculo, esa experiencia parece haber sido significativa para el fallecido papa Francisco. El propio pontífice ha reconocido en entrevistas pasadas que tuvo una vida normal como cualquier otro joven antes de ingresar al seminario. Aunque su vocación se afianzó con los años, su camino también estuvo lleno de las emociones humanas más comunes, como el amor.

La historia con Amalia revela una faceta poco conocida de Francisco, y que, lejos de restarle espiritualidad, lo humaniza. Su capacidad para recordar y compartir estos episodios con naturalidad es coherente con su estilo pastoral cercano, empático y poco dogmático. Que en paz descanse, el papa Francisco.

