Ella es la desconocida hija Rey Ruiz, que también es cantante; cantaron juntos en Yo me llamo

Bien dicen que hijo de tigre sale pintado y la primogénita del jurado de Yo me llamo heredó el talento del famoso salsero y lo demostró en Caracol

Rey Ruiz llegó con toda a esta temporada de Yo me llamo. El famoso cantante ha logrado conquistar al público colombiano, gracias a su encanto y carisma. Uno de los cambios más positivos que pudo haber hecho Caracol Televisión fue sumar a su equipo a un experto, musicalmente hablando. Aunque el cubano no es el único talentoso en su hogar. Seguramente no todos sepan de la vida privada del músico, pero tiene una hija que heredó su talento. Se trata de Laura Gabriela, una mujer que le está siguiendo los pasos al famoso salsero.

Laura Gabriela, la talentosa hija de Rey Ruiz, el jurado de Yo me llamo

Como quizás ya muchos sepan, Rey Ruiz tiene una relación bastante estable. El salsero tiene un matrimonio con Sonia Machado y ya llevan juntos 30 años. Fue justamente con esta mujer con quien Rey Ruiz tuvo a su primogénita, llamada Laura Gabriela Ruiz. Esta joven no solo heredó la belleza de su madre, sino que también ha demostrado gran habilidad para el canto. Desde que era una niña, se involucró con el mundo artístico y, de hecho, terminó desarrollando la misma pasión que su padre. Pero este amor por la música no se quedó ahí.

Tener a un referente de la música a su lado solo le ayudó a crear su propio estilo musical, el cual ya ha podido demostrar. Hoy, la joven de 33 años suele compartir en su cuenta de Instagram varios videos en los que se le ve demostrando todo su talento. De igual forma, hay publicaciones en las que Laura Gabriela Ruiz aparece entre los coristas de una agrupación de salsa. Una bella y talentosa mujer que ya ha empezado a dar grandes pasos en el mundo de la salsa y que tiene un brillante futuro por delante, además de contar con un increíble mentor.

De hecho, la joven demostró su talento en Colombia hace muy poco. Durante uno de los últimos capítulos del reality de Caracol Televisión, la joven apareció de sorpresa. Allí tuvo la fortuna de cantar junto a Rey Ruiz, su padre y también jurado de Yo me llamo. Una escena conmovedora y que, sin duda, fue un espacio para que la mujer demostrara su talento.

