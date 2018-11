Elegirse con unas ideas y gobernar con otras, el estilo Duque

Hoy ningún partido político se puede dar el lujo de mentirle al pueblo, porque al minuto están circulando por las redes sociales cientos de registros donde les recuerdan los planteamientos prometidos en campaña, que no pueden desconocer. Nada más desconcertante para un electorado que sentirse engañado por el gobernante, cuando después de elegido le da por hacer justo lo contrario a lo que prometió.

Un partido político no puede, por más que el gobernante sea de sus entrañas, acolitar tal comportamiento, porque si lo hace pierde toda confianza en su electorado, que molesto e indignado se apresta a cobrarle por ventanilla su tremenda deslealtad y equivocación. Uno no entiende cómo puede el nuevo gobierno, atreverse a presentar una reforma tributaria sin concertarla primero con la bancada en el Congreso del Partido que lo eligió, eso sería jugar con candela y tirar al suelo semejante triunfo electoral, dándole una patada a su propio Partido a escasos tres meses de su elección.

No estaba equivocado el poeta cuando en el más sutil de los versos expresó: “en un minuto, con un soplo fuerte, mucha destreza y movimiento de manos, el hornero convierte el cristal líquido en una fascinante obra de arte; pero en solo exhalación de segundos, sin el mismo soplo y sin mover las manos, ese mismo hornero u otro lo hace trizas y el arte hecho esplendor cae al suelo en mil pedazos”

El gobierno Duque no nos puede dar a sus electores semejante estocada, sin iniciar aún su faena, la canasta familiar no se toca y si su equipo asesor del gobierno no encuentra otra solución posible al problema, es evidente que fracasó en el empeño de gobernar; colocando a aguantar hambre un pueblo no se llega a la excelencia en el ejercicio del poder y la gobernabilidad, por el contrario, se incrementan cada vez más los males que padecemos hasta derrumbar la institucionalidad y el orden social; cada vez me pregunto más ¿qué clase de profesionales estamos formando en nuestras universidades, que desconocen algo tan simple y elemental al gobernar? Déjenme recordarles que el único vehículo que existe para poner en movimiento el verdadero desarrollo económico y social de los pueblos, es vinculando la fuerza del trabajo humano a la producción de diversos bienes y servicios, para generar empleo masivo creciente de buena calidad, generar abundante riqueza colectiva y pública y un tejido institucional y social sanos, creciendo en orden conviviente y en paz, lo de demás es puro bla bla bla.

