Elecciones: mirando a Chile

Sin centro, lo que queda es una izquierda menos dura estilo Boric, que espante menos a quienes están en pánico ante lo que no se ha vivido, un gobierno de izquierda

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Los resultados de la elección del domingo acercan la situación de Colombia a la que acaba de vivir Chile, con algunas diferencias que deben destacarse. La más importante es que aquí sí había la posibilidad de una alternativa política de centro que podría haber evitado llegar, como estamos ahora, de nuevo entre dos extremos. Esa alternativa nunca generó en Chile las expectativas que tuvo en Colombia. Pero esa llamada Coalición Centro Esperanza eliminó desde el principio esa posibilidad que ahora es evidente que está muerta así juren y re juren que esto no sucederá. Sus resultados son deplorables y la verdad es que nunca representaron la posibilidad más equilibrada que hubiera permitido una solución distinta. Nunca entendieron su papel histórico y su campaña política se convirtió en un juego de egos que llevaron a errores que son irreparables. No hay forma de que revivan y seguramente unos se irán para la derecha y unos pocos, de pronto solo uno de ellos, Robledo, apoyará a Petro.

_______________________________________________________________________________

-Publicidad.-

La incógnita puede ser Federico Gutiérrez quién ganó la Consulta que es de derecha y lo que debe evaluar es que hace con el extremo, el Centro Democrático porque eso tiene sus más y sus menos

_________________________________________________________________________

Publicidad.

Es muy posible que Petro se trate de mover al centro, moderando un poco sus posiciones y seguramente el oportunista César Gaviria que apoyó a Duque ahora sí le parezca atractivo Petro. Esto le daría a la izquierda la posibilidad de ganar en primera vuelta que es su camino seguro. La incógnita puede ser Federico Gutiérrez quién ganó la Consulta que es de derecha y lo que debe evaluar es que hace con el extremo, el Centro Democrático porque eso tiene sus más y sus menos. Si los acepta gana votos, no demasiados por ellos perdieron muchos votos sin duda y pueden asustarse los que le temen a Petro, pero no quieren repetir uribismo. Si Federico rechaza a los fieles seguidores de Uribe, los otros candidatos le pueden competir muy duro en la primera vuelta si no se adhieren a él.

La verdad es que sin centro ideológico lo que queda es una izquierda menos dura, estilo Boric que espante menos a quienes están en pánico ante algo que Colombia no ha vivido, un gobierno de izquierda. La realidad es que tantos años de uribismo volvió a esta sociedad no solo más de derecha sino totalmente polarizada, agresiva, intolerante. Ya se ha vuelto un peligro en sitios donde viven los de mayores ingresos no declarar de frente que rechazamos a Petro. Viví este fin de semana esa experiencia aun alegando que el voto es secreto como debe ser. De nuevo aquí falta ese Ricardo Lagos que ayude a moderar la izquierda y a calmar a aquellos que temen perder sus inmensos privilegios. Le va a tocar solo a Petro lograr esa cuadratura del círculo.

Lo que sí nos diferencia de Chile es que ese país no resuelve sus conflictos con violencia cosa en la que Colombia es maestra. Eso hace muy peligrosa esa polarización que se puede presentar si la derecha se endurece con la llegada de frente del uribismo y si la izquierda se queda en ese extremo. El país sin duda se queda en una encrucijada que además se agrava por el fortalecimiento en el Congreso de la política de clanes, de muchos de los señalados por corruptos. Pero Colombia tienen la capacidad de que enfrentado al abismo, como algunos la ven, encuentra una salida relativamente civilizada. Esperemos que esta vez sea así.

E-mail [email protected]

@CeciliaLopezM