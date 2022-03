Elecciones a Congreso 2022: cuando a Uribe le dieron duro en la cara

Por: Alexander Molina Guzmán |

marzo 23, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Si algo es ofensivo es que a alguien le den en la cara. Es un dolor indignante. Y a Uribe le dieron duro en la cara en las pasadas elecciones. Pero buena parte de la ciudadanía se la tenía cantada: ¡le vamos a dar en la cara, marica! Y ¡pum! Le chantaron su manotazo. Y le dolió, ¡a quién no!, y le ha costado aceptar ese palmadón. Una soberbia palmada que le recordó que su tiempo se acabó, que tarde o temprano su “efecto teflón” se acabaría y que buena parte de la ciudadanía comenzaría a dejarlo atrás. Quedó comprobado en las pasadas elecciones, en las cuales ese palmadón certificó el desplome del Centro Democrático.

Y frente a ese cimbronazo está respondiendo como mal perdedor. Vía Twitter, soltó ese dolor: “Estas elecciones dejan toda la desconfianza. E14 llenos de tachones, enmendaduras, firmas que no coinciden. A las inconsistencias se suma la abrumadora votación del petrismo en zonas del narcotráfico. No se puede aceptar este resultado”.

-Publicidad.-

Sí, tiene razón, él, que se cree todavía intocable e invencible, no puede aceptar que le hayan dado semejante manotazo. Confiaba en que todo el aparato corruptor que lo rodea iba a funcionar muy bien. Pero no. Se descararon, se desajustó y quedaron en evidencia las trampas que habían tejido: el E-14 lleno de tachones, enmendaduras y firmas que no coinciden… ¡En contra del Pacto Histórico! Y que, por supuesto, favorecería al Centro Democrático.

Pero ese fraude, que ahora llaman “errores”, había sido advertido. Por eso el Pacto Histórico con mucha ciudadanía voluntaria reaccionó a tiempo y lograron recuperar más de ¡500 mil votos! Más curules para el Pacto Histórico, menos para el Centro Democrático.

Publicidad.

A tanto llegó el descaro de intento de fraude, que el nieto de Jean Claude Bessudo, presidente de Aviatur, y que fue jurado de votación, hizo un video en el cual cuenta cómo es que hizo fraude en contra del Pacto Histórico, dejando constancia que “la gente de bien” también le jala al fraude y sin ninguna vergüenza lo publicitan.

Tampoco puede aceptar el expresidente que en zonas del narcotráfico haya ganado el Pacto Histórico.

Por supuesto que eso duele, pues son regiones en donde el uribismo nada como pez en el agua, pues cabe recordar que el entorno de Uribe está ligado fuertemente a esas estructuras delictivas ¡Sorpresa! Mucha gente ya no se dejó intimidar en esas zonas por ese entorno macabro y votó libremente… por el Pacto Histórico.

Ahora que legalmente ya todo está dicho y quiere subvertir el orden, él que se las da de “demócrata y respetuoso de las instituciones”, y junto con su registrador y su presidente piden recontar de nuevo, cuando la cadena de custodia se perdió y pueden fácilmente alterar los resultados para favorecer los intereses del Centro Democrático.

¡Está dolido por el golpe que recibió en la cara!