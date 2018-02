“El voto que no contribuye a la formación del gobierno no es inútil, sino expresivo”

En 1976, uno de los más importantes periodistas del siglo XX, el italiano Indro Montanelli, ante el avance del Partido Comunista Italiano, en un famoso título del “Corriere della Sera” pronuncia una frase memorable: “Tapémonos la nariz y votemos Democracia Cristiana”. Se trata de una famosa frase que Gaetano Salvemini —que fue profesor en Universidad de Harvard y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oxford — pronunció en vísperas de las elecciones generales del 18 de abril de 1948. Domenico Giuliotti años después dijo “Primero vomito todo lo que puedo y luego voto por los demócratas cristianos”.

Montanelli se refería al sistema de corrupción, de mecenazgo y de degradación política, entre escándalos, acusaciones de corrupción y disputas de poder, del cual la Democracia Cristiana se consideraba el pivote; sin embargo, a fin de cultivar la semilla democrática y para hacer frente al creciente “peligro comunista”, le ha parecido oportuno, y no sólo para la gente con ideas no comunistas, sino también para los jóvenes, llamar a votar a favor de otro partido político, la Democracia Cristiana.

Montanelli luego escribe las siguientes líneas: “Es un referéndum. En cuarenta días seremos llamados a elegir no un partido, ni siquiera un gobierno, sino un régimen”. Es por eso por lo que, entre el editor del periódico y los lectores, debemos hablar entre nosotros con toda claridad, en la que podamos mirarnos a los ojos.

El 2 de junio de 1977, Montanelli fue víctima de un ataque de las Brigadas Rojas, que le dispararon a las piernas. Se salvó milagrosamente: si hubiera tomado la pistola que llevaba consigo, seguramente lo hubieran matado. Una prueba de extraordinaria sangre fría.

Imagínense si el autor de esa frase estuviese vivo hoy. Hoy probablemente el grande Indro diría lo mismo para Colombia “Me tapo la nariz y voto …” ¿Aquí está el problema? ¿Quién apesta y quién no? ¡La verdad es que no podría decir! Por la conciencia política de los electores, así como el respeto a las instituciones y la democracia, no hago nombres o referencias a las siglas de los partidos políticos. Colombia debe ponerse a la altura de las circunstancias. Es tan sencillo como eso y tan difícil como eso. ¡No podemos permanecer silenciosos! Quien ahora calle y no haga oír su voz será responsable ante la población, ante las futuras generaciones. A las urnas, todos los colombianos tienen derecho a ir firme en sus creencias, basándose en sus intereses y convicciones particulares y no seguir la disciplina de grupo. Es una cuestión de defensa de los valores democráticos participar plenamente en todos los aspectos de la política nacional. En lo relativo al voto, esperamos sobre todo que contribuya a salvar el vacío que existe entre la realidad social y las aspiraciones políticas.

Los electores y el sufragio directo

Estamos a poco menos de 15 días de las elecciones y una buena parte de los electores no saben por quién votar. Mejor, no saben ni siquiera si van a votar. Y, de hecho, dicen que hasta ahora siempre han votado, pero, esta vez, se toman la libertad de no hacerlo. No saben por quién votar y no saben si votaran los millones de votantes “exiliados en su tierra natal”, exiliados en su propio país. Y, para todos los exiliados, el discurso del “voto útil” es muy poco. Dicen, ¿útil para quién? y también, ¿para qué? Las razones a favor o en contra del voto útil son ciertamente muchas y complejas. Sin embargo, no podemos dejarlo todo exclusivamente en manos de unos pocos que van a votar. No, no podemos quedarnos en la ventana y mirar hacia otro lado. Pero es verdad que hoy, además de taparse la nariz, habría que taparse los ojos y los oídos.

El “voto útil” o estratégico

Desde un punto de vista político voto útil significa el voto que, dadas las actuales reglas electorales, se le da a un partido político que puede obtener algún beneficio. Según Sandro Brusco el término “voto útil” se usa en el lenguaje actual para indicar el “voto estratégico” que generalmente se opone al “voto sincero” como modelo de conducta electoral. En resumen, un votante expresa un “voto sincero” cuando simplemente vota por el partido o candidato que tiene una plataforma más cercana a lo que quiere, sin preguntarse cuáles son las consecuencias de ese voto. En este orden de ideas, si deseamos saber exactamente qué contribución podemos hacer como ciudadanos, contemplen el “voto útil” o estratégico. En primer lugar, obtener información sobre los partidos y estudiar el perfil de los candidatos, sus programas y su desempeño anterior. En segundo lugar, sería más funcional votar un partido cuya coalición es más probable que gane las elecciones. Por otro lado, la misma oferta política tiene en cuenta estos factores, tratando de presentar a los votantes votos “útiles” debido a las coaliciones que se presentan a las elecciones. En palabras de Roberto Ricciuti: “El voto que no contribuye a la formación del gobierno no es inútil, sino expresivo”.

No intento ocultar mi honda preocupación por la situación del país, pero donde más duele es, a mi juicio, los derechos de las víctimas y las libertades democráticas que son pisoteadas cada día, incluso la pobreza y la miseria a la que se enfrentan millones de personas, que empeoran cada día.

Postscriptum

“Nosotros no podemos ser imparciales. Solo podemos ser intelectualmente honestos: es decir, realizar nuestras pasiones, protegernos de ellas y advertir a nuestros lectores de los peligros de nuestra parcialidad. La imparcialidad es un sueño, la probidad es un deber”. (Gaetano Salvemini, Prefacio a Mussolini diplomático, Éditions Contemporaines, París 1932, nueva edición Laterza, Bari 1952)

En el siglo XIX, el Barón Otto Von Bismark dijo: “No se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la caza”.

