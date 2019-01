El vídeo porno de Ozuna

El cantante y actor Juan Carlos Ozuna, más conocido como Ozuna, declaró que fue extorsionado con un vídeo pornográfico del que el cantante había sido parte. En el vídeo, el cual tiene una calidad óptima, se ve claramente al actor autocomplaciéndose.

Ozuna hizo público un comunicado de prensa en sus redes sociales haciéndose responsable del vídeo, y dijo que eso había sucedido cuando tenía apenas 16 años.

El escándalo no acabó ahí para el cantante, pues hace unos días fue vinculado con el posible asesinato del joven cantante de trap Kevin Trep, puesto que Ozuna lo había amenazado en el 2017 para evitar la publicación del supuesto vídeo porno. El abogado de Ozuna fue tajante al afirmar que el artista no tiene nada que ver con el asesinato de Kevin. Ozuna no demoró en volver a manifestarse, y dijo:

“Lo que pasó fue un error del pasado. Como mucha gente joven, cometí un error alimentado por la ignorancia. Hoy, no sólo lo siento por lo que ocurrió, sino que lo condeno. Esa es la razón por la que busqué ayuda y estoy seguro de que todo se esclarecerá. De la misma forma, estoy siguiendo el proceso y siempre estaré dispuesto a colaborar con las autoridades para prevenir el mal que resultó de este gran error. Y lo que es más importante, le pido a mi familia que me perdone. Son la prioridad de mi vida y siempre seguiré luchando por ellos”.