El verdadero reto de la educación virtual no son los estudiantes, son los profesores que no la entienden

Por: Lorena Mamian Gómez |

enero 26, 2026

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En el ámbito educativo, actualmente estamos viviendo una revolución en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, donde no existe la necesidad de desplazarse a un sitio físico para recibir lecciones guiadas por un docente con una tiza y un tablero. La educación ha trascendido a tan solo un clic, en el cual nos encontramos ante un universo de lecciones que varía según la diversidad de recursos dispuestos por el claustro universitario. Sin embargo, muchos docentes de programas de pregrado o posgrado no comprenden el verdadero significado de la palabra “virtual”, que implica que, si una persona se matricula en esta modalidad, es porque no dispone del tiempo para asistir a clases en tiempo real, pero aun así se compromete con su aprendizaje y revisa las sesiones antes de realizar una evaluación o una tarea.

Así pues, no todos están empoderados de lo que realmente son las TIC, y se hace urgente capacitarlos para que sus clases sean ejemplo de que conocen a cabalidad los retos de las tecnologías, y no que estas se queden simplemente como un nombre asignado a toda esta revolución. Desde mi experiencia, he cursado hasta el momento tres posgrados, y el mayor reto fue realizarlos de manera simultánea en diferentes claustros. De esa experiencia puedo decir que no todo fue sencillo, ya que muchas veces las clases de una universidad se cruzaban con las de otra, y había docentes que no comprendían que para mí era muy difícil estar de manera sincrónica en ambas, y que esto no desmeritaba el cumplimiento de mis obligaciones académicas.

Pese a las dificultades, les demostré que sí se puede y logré finiquitar con éxito mi proceso. Por esto, si algún día tengo la oportunidad, antes de culturizar a los estudiantes de instituciones educativas sobre el uso eficiente de las TIC en el aula, me gustaría tomarme un minuto para capacitar también a los docentes sobre su uso, sus beneficios, pero también sobre los aspectos negativos de estas herramientas que deben tenerse en cuenta al momento de su implementación en el aula de clases.

Finalmente, las TIC son un recurso beneficioso, pero exigen que los docentes comprendan sus retos y se den a la tarea de capacitarse de manera sólida en el uso de estas herramientas, para que todo el proceso sea exitoso y se convierta en un detonante de motivación para todos los actores sociales involucrados en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.

