El vallenato agoniza en la voz de Rafa Pérez

Por: Hugo Leonardo Valenzuela |

febrero 19, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Pocas veces me salgo del tema gastronómico para opinar sobre otros aspectos de la vida nacional, pero me tiene tan indignado y maltrata tanto mis oídos esa nueva y mediocre versión de la canción "si no me falla el corazón" de autoría del desaparecido maestro de la composición Omar Geles, que no me aguanté y decidí escribir estas líneas para generar mi más enérgica voz de protesta.

Rafa Pérez en septiembre de 2024 estrena su álbum llamado "Rafa Pérez canta vallenato vol 3" en el que, dice él, hace un "homenaje a varios compositores que durante varias décadas han contribuido al engrandecimiento del folclor con sus obras musicales. ¿Homenaje? Yo más bien lo tomaría como un insulto a los clásicos vallenatos románticos; es mejor que lo que no van a hacer bien lo dejen quieto, distantes están de lo que hacía Diomedes Díaz que era mejorar las versiones de clásicos como "las cuatro fiestas" o "la plata" de Calixto Ochoa y que inicialmente se llamó en 1970 como "por eso gozo".

..Publicidad..

Interpretación de "Si no me falla el corazón" por Rafa Pérez

Alex Manga grabó originalmente la canción de la que hablo por allá en 1997 y hacía parte del trabajo discográfico de la agrupación Los Diablitos titulado "Lenguaje Universal". Yo compré ese CD, yo escuché esa canción hace más de 27 años, para que ahora el señor Rafa Pérez venga a decir (como lo afirmó en el diario El Pilón de Valledupar) que volvió tendencia un éxito dormido, porque claro, ahora es muy fácil con las redes sociales poner a sonar interpretaciones flojas como la del exintegrante del grupo Kvrass.

...Publicidad...

Por esa misma razón triunfa Bad Bunny, que de cantante no tiene nada, por eso mismo endiosan a personas que recurren al autotune ante la incapacidad de tener una verdadera voz melodiosa. Pero esto no es solo culpa de los actuales "artistas de la juventud", son cómplices también esas audiencias perezosas, mediocres a las que se les engaña fácilmente con cualquier éxito efímero de temas que no sonarán más de un año, que no perdurarán en el tiempo, que no harán historia y que serán olvidados rápidamente.

....Publicidad....

Me quedo sin lugar a dudas con "si no me falla el corazón" en la hermosísima voz de Alex Manga y el acordeón del maestro Ómar Geles; la mejor manera de hacer un homenaje a los grandes clásicos de la música vallenata es dejarlos quietos como están, y no sacar bodrios como los de Rafa Pérez. Y antes de que salgan a decir que yo por ser cachaco no puedo opinar sobre el tema, les recuerdo que el folclor vallenato como el sombrero vueltiao y la arepa e' huevo, ya no le pertenece solamente a la Costa Caribe, sino a todos los colombianos, quienes debemos cuidar que se enaltezcan nuestras tradiciones.

Versión original de "Si no me falla el corazón" por Los diablitos

También le puede interesar: La farsa de los bloqueos en La Guajira: solo afectan a quienes dicen representar