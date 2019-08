El valiente gesto del general Villegas

Este pasado 28 de abril, en la vereda de Campo Alegre en la jurisdicción del Catatumbo, el general Diego Villegas expresó sus disculpas por la muerte del exguerrillero Dimar Torres, víctima de un nefasto crimen. Tales expresiones de solidaridad a la comunidad —que al ver tal masacre quedó con el sabor de la guerra y la zozobra— generaron no solo acogida en dicha población sino a nivel nacional, porque al menos una autoridad del Ejército admitió la falla y la vulneración a los ciudadanos que ya dejaron la vida armada y al margen de la ley, y que en un acto de buena fe confiaron en las garantías del acuerdo de paz pero que en muchos casos —este, por ejemplo— no fueron cumplidas.

Tal acto de valentía del general, no dejando en la impunidad este caso y comentando que dará todas las pruebas pertinentes a la Fiscalía para que tome cartas en el asunto y judicialice a los responsables, decanta una postura de cambio hacia el sostenimiento del fin del conflicto armado por parte de las instituciones y un precedente de no se quiere volver al pasado, con millones de desplazados, falsos positivos y delitos de lesa humanidad. Así mismo, genera una reacción en cadena de la ciudadanía de exigir las disculpas inmediatas a los otros funcionarios estatales, desde senadores hasta fiscales, jueces, etc.

-Publicidad.-

Con eso en mente, así el general Villegas nos indica que el camino es fortalecer la credibilidad de las instituciones estatales. Esto mejorará en gran medida el bienestar de los colombianos, los cuales en su gran mayoría no confían en ninguna rama del poder, ni tampoco en las fuerzas públicas, que en la mayoría de los casos nos agreden mas no protegen, lo cual es su principal función. Esta confianza es construida día a día, con respaldo de las actuaciones conjuntas entre los ciudadanos que denuncian las atrocidades y los funcionarios que ejecutan la norma en ley y no a su margen, porque al final es el mismo pueblo colombiano el que se termina matando entre sí. El mensaje es claro: dejemos atrás el medio siglo de combate y miseria, unámonos por un mismo rumbo: la verdad y la reconciliación.

Se aviva la regulación de los abusos del poder provenientes de las manos oscuras que buscan enriquecerse a costa del sufrimiento de los colombianos, utilizando el hampa, el narcotráfico y los asesinatos para despojar tierras, inhabilitar ideas y nuevos pensamientos, nuevas formas de vida y asociación en paz. Sigamos el mensaje del general, no volvamos atrás.

Publicidad.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!