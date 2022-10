.Publicidad.

Es normal que los hijos de ciertos famosos creen su propia historia sin tener que vivir bajo la sombra de sus padres que han tenido una carrera exitosa. Y es que, el hijo de Diego Trujillo, Simón Trujillo, ha logrado conseguir su propia fama y hacerse viral por medio de la aplicación Tik Tok. Allí, el joven suele publicar vídeos graciosos y en algunos de ellos se suele ver al actor compartiendo con su hijo, sin embargo, Simón también es cantante.

-Publicidad.-

Recientemente el hijo de Diego Trujillo fue tendencia y no necesariamente por alguna canción sino por una entrevista que dio y que se hizo viral en Tik Tok. En el, el joven apareció diciendo que no le gustaría ser gomelo y que si fuera por él preferiría ser "Un nea". Debido a este video, han sido muchas las críticas que ha recibido Simón Trujillo, pues muchos consideran que dijo varias cosas y no de la mejor forma posible.

|Le puede interesar “Metiéndose con una embarazada" La furia de Luisa Fernanda W por bromas sobre su aparición en el FEP

Publicidad.

Ante esto, en su propia cuenta personal de Tik Tok, Simón Trujillo compartió un audio donde se escucha claramente a Diego Trujillo pegándole un regaño por ese video. Argumenta que ambos eran figuras públicas y que por ende debían cuidar su imagen todo el tiempo y remata diciendo "Tienes que cuidar tus palabras cuando abres el hocico".

Vea también: