El uniforme en el que se inspiró Adidas para diseñar la nueva camiseta retro de la selección Colombia

.Publicidad.

Como es usual, la selección Colombia cambia de uniforme cada tanto, normalmente cada año, pero hay algunas ediciones diseñadas por Adidas que se lanzan solamente para los aficionados. Entre ellas está la edición ícono, que se inspiró en el uniforme color zapote que la tricolor usó en los años 70; pero en la últimas horas se conoció el que podría ser un diseño exclusivo de la marca alemana, que está próxima a estrenar una nueva colección y, con ella, la nueva camiseta retro de la selección Colombia.

🤩🇨🇴 Esta sería la nueva camiseta retro de Colombia.



¿Opiniones? pic.twitter.com/DKglW7Cr0p — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 14, 2023

La filtración la hizo la reconocida página Footy Headlines, que es experta en indumentarias de equipos de fútbol. En el artículo, no solo filtró la camiseta de la selección Colombia, sino todas las casacas que harán parte de la colección de Adidas, que tendrá uniformes para los aficionados de Argentina, Alemania, Italia, Chile, España, Suecia, México, Bélgica, y Jamaica. Aun no se ha confirmado cuando saldrán las nuevas camisetas a la venta; pero en redes sociales, los hinchas no han dejado de aplaudir los diseños.

-Publicidad.-

| Vea también: Las nueve marcas que han hecho los uniformes de la selección Colombia

La inspiración para la camiseta retro de la selección Colombia

Aunque a primera vista, la camiseta retro de la selección Colombia no rememora ningún uniforme que haya vestido el equipo nacional, parece que Adidas se basó en la primera indumentaria que le diseñó a la tricolor en los año 80, década en la que la Federación Colombiana de Fútbol firmó su primer contrato con la empresa alemana.

Publicidad.

Fue en 1985, cuando la selección vistió el diseño de la empresa de las tres franjas, después de haber utilizado los uniformes que María Elvira Pardo, diseñadora colombiana, creó iniciando la década. El primero diseño de Adidas para la tricolor consistió en un uniforme de local en el que primaba el color rojo, y uno de visitante de color amarillo. Ese es el uniforme que pudo servir de modelo para la nueva camiseta retro de la selección Colombia, con algunas modificaciones, como el color de las franjas y el cuello.

Primer diseño de Adidas para la selección Colombia en 1985. Uniforme base para la nueva camiseta retro del equipo nacional.

Hay que recordar que Adidas ha vestido a la selección Colombia, de manera ininterrumpida, desde el año 2010; y antes, fue la encargada de los diseños que la tricolor usó en 1986, 1988 y el mundial de Italia 90, cuando diseñó la mítica camiseta roja con la que Freddy Rincón le anotó a los alemanes.