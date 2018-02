El último cartucho de los pilotos de Avianca

El tribunal de arbitramento, que fue aceptado por las partes para dirimir la huelga de dos meses a finales del 2017, en un artículo fue explícito en que no podían despedir empleados de Avianca producto del conflicto laboral. Aunque el laudo arbitral del tribunal fue impugnado por Avianca ante la Corte Suprema de Justicia, la sala de Casación laboral aún no ha fallado y por tanto Efromovich tendría que esperar porque si no corre el riesgo de tener que volver a reintegrar a los pilotos que despida. Existe un antecedente similar con Cerro Matoso.

El asesor laboral Juan Pablo López Moreno, puede ir avanzando en el proceso citando a los pilotos como ya lo empezaron a hacer esta semana, pero no podrán proceder hasta que la corte no de el fallo final.